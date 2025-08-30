Kẹt xe nghiêm trọng tại khu vực Suối Tiên trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Sáng ngày 30/8, hàng nghìn phương tiện đã ùn ùn đổ ra các cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Điểm đen ùn tắc nghiêm trọng nhất là khu vực Suối Tiên, nơi được xem là cửa ngõ phía Đông của thành phố, kết nối với các tỉnh miền Đông Nam Bộ và cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Từ rất sớm, lượng xe ô tô cá nhân và xe khách tăng đột biến đã khiến các tuyến đường như Xa lộ Hà Nội và khu vực cầu vượt Suối Tiên rơi vào tình trạng quá tải. Dòng xe nối đuôi nhau dài hàng cây số, di chuyển cầm chừng từng mét.

Nhiều tài xế và hành khách tỏ ra mệt mỏi, bức xúc vì thời gian trên xe kéo dài gấp nhiều lần so với bình thường.

Các phương tiện lấn làn để lưu thông. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Nguyên nhân của tình trạng này được xác định là do lượng phương tiện đổ về các phường Vũng Tàu, tỉnh như Đồng Nai, tăng cao đột ngột. Bên cạnh đó, tình trạng một số phương tiện chạy không đúng làn đường, tranh giành làn đường đã làm giảm đáng kể năng lực thông hành.

Sự ùn tắc kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý và kế hoạch của người dân, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông./.

Các phương tiện lưu thông theo nhiều nhánh, cố tìm đường thoát khỏi khu vực ùn tắc. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Hàng nghìn phương tiện đã ùn ùn đổ ra các cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh. (Video: Khánh Ly/Vietnam+)