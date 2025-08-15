Khắc phục những vướng mắc trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ

Chiều ngày 15/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phản ánh khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Hội nghị được kết nối tới điểm cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Những bất cập, khó khăn tại cơ sở

Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, việc vận hành hoạt động và những khó khăn vướng mắc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp xã khi triển khai đã bộc lộ một số khó khăn.

Do đặc thù của Mặt trận Tổ quốc là một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, hoạt động mang tính chính trị - xã hội sâu sắc nên đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là đối với nhiệm vụ chính trị quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về cơ cấu bộ máy, ở cấp tỉnh vẫn chưa có sự thống nhất trong toàn quốc về việc giao biên chế của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh.

Hiện nay, một số địa phương trực tiếp giao biên chế riêng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, không giao biên chế chung về cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Do đó, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh gặp khó khăn trong việc xây dựng quy chế làm việc của cơ quan, ban hành chức năng, nhiệm vụ của các ban, đơn vị trực thuộc; điều hành bộ máy cơ quan; quản lý, điều động cán bộ giữa các Ban để thực hiện nhiệm vụ.

Ở cấp xã, trong quá trình sắp xếp, sáp nhập vẫn còn tình trạng do chưa kiện toàn, bố trí được nhân sự phù hợp tại một số tổ chức thành viên ở cấp xã nên các tổ chức chưa thể hoạt động độc lập, gây hạn chế trong việc tổ chức các hoạt động phong trào, chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã của địa phương đó.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc, ở cấp tỉnh, sau sáp nhập, số lượng cán bộ, công chức, người lao động tăng trong khi hạ tầng trụ sở hiện tại của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh của nhiều địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu phòng làm việc. Các ban chuyên môn phải làm việc phân tán tại nhiều trụ sở khác nhau, gây khó khăn cho công tác điều hành, phối hợp và trao đổi nghiệp vụ. Trang thiết bị phục vụ công việc còn thiếu đồng bộ, một số đã xuống cấp hoặc hư hỏng, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.

Hội nghị trực tuyến tới các điểm cầu tại địa phương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, tại xã, phường, đặc khu, nhiều đơn vị còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc. Cụ thể, trụ sở làm việc chật hẹp, xuống cấp; trang thiết bị phục vụ hoạt động chưa được đầu tư đầy đủ, thiếu đồng bộ, chất lượng kém. Đối với một số đơn vị đặc thù có địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện giao thông khó khăn (nhất là các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số) thì việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và triển khai hoạt động phong trào tại cơ sở gặp nhiều trở ngại.

Phản ánh những vấn đề cụ thể tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng, ông Lê Trí Thanh cho biết Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban Thường vụ của các tổ chức chính trị - xã hội đang chỉ đạo các xã để chuẩn bị các nội dung để tổ chức đại hội cho kịp với tiến độ yêu cầu và có hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội. Tuy nhiên, riêng đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chưa có hướng dẫn về Đại hội ở các xã, phường.

Mặt khác, ông Thanh cũng nêu lên những vướng mắc của địa phương liên quan đến phân định quản lý, điều hành ngân sách đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua thực tiễn của các sở ngành chuyên môn, cũng như văn bản, các nội dung liên quan đến phân cấp quản lý cán bộ để giao được kinh phí cho các đơn vị phải có giao biên chế.

Vì vậy, ông Thanh kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm, sớm ban hành hướng dẫn để đảm bảo việc tổ chức đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai đồng bộ.

Cùng với đó, đề nghị Trung ương kiến nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể để các tỉnh triển khai thực hiện. Cùng với đó, Bộ Nội vụ có hướng dẫn để phân cấp cho địa phương, Nếu không có hướng dẫn phân cấp về biên chế cũng như về kinh phí thì tính độc lập của các tổ chức chính trị-xã hội gần như không có và rất khó trong triển khai nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội.

Chung tay tháo gỡ vướng mắc trong điều hành, vận hành

Tại Hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, với tư duy mới, cách làm mới, sản phẩm mới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện, đồng hành với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong các tác điều hành, vận hành.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chung tay cùng địa phương hỗ trợ với các hình thức phù hợp, nhất là đối với các xã khó khăn, vùng sâu vùng xa. Ngay tại thời điểm hiện nay sẽ là hỗ trợ về chuyển đổi số.

Chia sẻ với khó khăn mà các địa phương phản ánh liên quan đến tài chính, tài sản và điều kiện làm việc, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Mặt trận các địa phương cần tổng hợp và có ý kiến chính thức với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, với cấp ủy chính quyền địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội hoạt động.

Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: "Với tư duy mới, cách làm mới, sản phẩm mới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện, đồng hành với Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong các tác điều hành, vận hành." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên quan đến nội dung một số tỉnh chưa thống nhất việc giao biên chế của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, hiện nay, đầu mối về biên chế và kinh phí ở Trung ương chỉ có một đầu mối giao là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không giao cho các tổ chức chính trị-xã hội. Đây chính là căn cứ để giao một đầu mối về Mặt trận cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung ương cũng đang xây dựng một số văn bản về quy chế mẫu, mối quan hệ công tác, một số nội dung về tài chính, tài sản. Ngoài ra nhiều nội dung khác cũng đang trong quá trình xây dựng và cơ bản phấn đấu sẽ hoàn thành trước ngày 20/8/2025.

“Liên quan đến các kiến nghị về việc thành lập tổ chức Đảng trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vấn đề này Bộ Chính trị sẽ quyết định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tập hợp và phản ánh tại các kỳ họp,” bà Nguyễn Thị Thu Hà thông tin.

Cũng theo bà Hà, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đề xuất Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Ban Bí thư chỉ đạo các tỉnh, thành ủy nghiên cứu bổ sung vào Quy chế làm việc của cấp ủy cấp tỉnh, thành ủy cho phép Đảng ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh trực tiếp báo cáo, trình một số nội dung công việc đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy./.

