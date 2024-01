Khách du lịch Pháp bất ngờ nhặt được kim cương giá trị khi tới công viên Mỹ

Viên kim cương nâu nặng 7,46 carat mà Navas đã tìm thấy. (Nguồn: CNN)

Julien Navas là một du khách người Pháp đang tới Mỹ để chứng kiến buổi phóng tàu đổ bộ Mặt trăng tại Mũi Canaveral, Florida. Trong hành trình trên đất Mỹ, anh đã ghé qua thành phố New Orleans và tình cờ đọc được thông tin về Công viên Crater of Diamonds ở tiểu bang Arkansas. Do Navas từng thử đào đãi vàng cũng như tìm kiếm kiếm hóa thạch, thông tin về công viên lập tức thu hút sự chú ý của anh.

Ngày 11/1 năm nay, Navas tìm đến công viên, mua vé và thuê một bộ dụng cụ tìm kim cương cơ bản. “Tôi đến công viên vào khoảng 9 giờ sáng và bắt đầu đào bới. Đó là một công việc vất vả, nên đến buổi chiều, tôi không đào nữa mà chủ yếu tìm kiếm những thứ trông bắt mắt nằm trên mặt đất," anh kể với trang tin CNN.

Thật may mắn cho Navas, công viên mới trải qua 1 trận mưa lớn cách đó vài ngày. “Mưa rơi xuống sẽ cuốn trôi bụi bẩn và làm lộ ra những tảng đá nặng, khoáng chất và thậm chí là kim cương”, Trợ lý Giám đốc Công viên Waymon Cox giải thích với báo chí.

Theo Cox, nhiều viên kim cương lớn nhất của công viên thực tế đã được tìm thấy trong tình trạng nằm ngay trên bề mặt. Ngoài trận mưa vừa diễn ra, công viên cũng định kỳ cày xới khu vực tìm kiếm kim cương rộng khoảng 15ha để làm mềm lớp đất bề mặt, thúc đẩy quá trình xói mòn tự nhiên.

Những yếu tố này đã giúp Navas tìm được một viên kim cương màu nâu nặng 7,46 carat. Navas cho biết anh rất sốc trước phát hiện và đã nghĩ ngay tới vị hôn thê của mình. Báo chí Mỹ cho biết viên kim cương có màu sôcôla đậm và khá tròn. Nó có độ lớn bằng với một viên kẹo cao su.

Navas đã đặt cho viên kim cương cái tên Carine, theo tên vị hôn thê của anh. Chàng trai người Pháp cũng dự định chia viên kim cương thành 2 phần, với một nửa để tặng cho cô dâu tương lai và nửa còn lại dành cho con gái anh.

Theo Công viên Crater of Diamonds, Carine là viên kim cương lớn thứ tám từng được tìm thấy ở đây. Trung bình, mỗi ngày các du khách đến công viên thường tìm thấy một hoặc hai viên kim cương. Những viên kim cương này được hình thành cách đây hàng trăm triệu năm, ở độ sâu cả trăm km dưới lòng đất.

Các nhà địa chất cho biết khoảng 100 triệu năm trước, đã có một vụ phun trào núi lửa trong khu vực khiến những viên kim cương bị đẩy lên bề mặt.

Cá nhân Navas gọi Công viên Crater of Diamonds là “chốn huyền diệu, nơi giấc mơ tìm thấy kim cương có thể trở thành hiện thực!”. Navas chia sẻ thêm rằng anh hy vọng sẽ trở lại công viên cùng con gái, khi cô bé lớn hơn./.

