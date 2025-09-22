Khám phá Hang Rái - Tuyệt tác thiên nhiên ở Vườn quốc gia Núi Chúa

Nằm ở xã Vĩnh Hải, phía Nam của tỉnh Khánh Hòa, Hang Rái là một điểm đến nổi bật của Vườn Quốc gia Núi Chúa (thuộc Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Núi Chúa).

Nơi đây được ví như “thiên đường san hô trên cạn” nhờ sở hữu bãi đá san hô cổ với hình thù kỳ thú thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng, khám phá.

Hang Rái có địa hình đặc biệt bao gồm các dãy núi với nhiều khối đá có hình dạng kỳ lạ xếp chồng lên nhau và hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển đặc trưng.

Sóng biển liên tục vỗ vào vách đá tạo nên các hốc lớn từng là nơi cư trú lý tưởng của loài rái cá và cũng là nguồn gốc tên gọi đặc biệt của thắng cảnh này.

Những dải đá san hô cổ hóa thạch ở Hang Rái. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Không chỉ lạ lẫm từ cái tên, Hang Rái còn có vẻ đẹp độc đáo với bãi đá san hô cổ hóa thạch, trên bề mặt có hàng ngàn mũi đá cao từ 20-30cm chĩa lên nhọn hoắt, chỗ lại sụt xuống tạo thành các hố với nhiều hình dạng. Đây là địa điểm check-in độc đáo tạo nên những bức ảnh siêu thực khiến du khách cảm thấy như đang đứng trên mặt trăng.

Bên dưới bãi đá san hô cổ có một thềm đá san hô khác. Mỗi lần thủy triều lên, sóng biển đánh tràn lên mặt bãi đá và sau đó rút xuống tựa như dòng thác trên mặt biển, bọt tung trắng xóa lấp lánh dưới ánh nắng vô cùng đẹp mắt.

Hang Rái còn níu chân du khách với mùa rêu xanh kéo dài từ khoảng tháng 12 đến tháng 3 hằng năm. Khi ấy, từng mảng đá được phủ kín lớp rêu mượt mà, xanh ngắt. Giữa nền biển xanh thẳm bãi đá hóa thạch gồ ghề tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Chị Trương Ngọc Ánh (du khách đến từ Lâm Đồng) đã cùng nhóm bạn lưu lại nhiều khoảnh khắc đẹp tại Hang Rái lúc bình minh. Chị Ánh chia sẻ: “Lần đầu tiên đến đây, tôi thực sự ấn tượng trước khung cảnh hùng vĩ và hoang sơ. Tôi vốn rất yêu biển, nên khi đặt chân đến Hang Rái lại càng thích hơn. Không khí buổi sáng ở đây trong lành, mát mẻ, mang đến cảm giác thư giãn, dễ chịu. Đây chắc chắn là điểm đến mà tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè và quay lại trong những lần tới.”

Cầu gỗ uốn lượn men theo sườn núi đá, dẫn lối du khách khám phá Hang Rái. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Một trong những trải nghiệm ấn tượng tại Hang Rái là dạo bước trên cây cầu gỗ sơn đỏ men theo sườn Núi Chúa - nơi mở ra trước mắt du khách một không gian hoàn toàn khác biệt.

Dọc theo lối đi, những khối đá muôn hình vạn trạng hiện ra như một “bảo tàng ngoài trời” lưu giữ dấu ấn của lịch sử địa chất, bền bỉ trước thử thách của thời gian và trọng lực. Đứng từ phía cầu, du khách có thể ngắm trọn vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng và biển xanh bao la.

Đến Hang Rái, du khách không chỉ chiêm ngưỡng cảnh quan kỳ vĩ mà còn có thể kết hợp nhiều trải nghiệm thú vị trong hành trình khám phá Vườn quốc gia Núi Chúa.

Các tour, tuyến đa dạng được tổ chức ở đây như chinh phục đỉnh đá Đỏ, khám phá đá Hang - thác 5 tầng, tham quan vịnh Vĩnh Hy-công viên Đá-làng nho Thái An, hay trekking cung đường ven biển Vĩnh Hy-Bình Tiên.

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội tắm biển, đi tàu đáy kính ngắm san hô, lặn biển và tham gia nhiều môn thể thao dưới nước. Bên cạnh đó, du khách còn có thể trải nghiệm các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, tham gia tiệc về đêm tại điểm du lịch Hang Rái.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa-Phước Bình), đơn vị đang đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm gắn với nhiều tour, tuyến tham quan Vườn quốc gia; trong đó Hang Rái là điểm đến nổi bật, thu hút đông đảo du khách nhờ vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ.

Đơn vị chú trọng vệ sinh môi trường, lắp đặt bảng hướng dẫn, điểm check-in, cung cấp thông tin đa dạng sinh học và đổi mới dịch vụ. Đồng thời, Vườn Quốc gia Núi Chúa-Phước Bình cũng tăng cường tập huấn, tuyên truyền về du lịch sinh thái cho nhân viên, du khách và cộng đồng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Hang Rái là sự hòa quyện của đá, nước, gió và ánh sáng, điểm đến thu hút du khách. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Đến với Hang Rái, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên mà còn lắng đọng trong không gian bình yên, hoang sơ. Những đợt sóng vỗ bờ, những khối đá xếp chồng lên nhau như đang kể lại câu chuyện về biển cả và dấu ấn thời gian.

Không chỉ là điểm đến để khám phá và lưu giữ kỷ niệm, hang Rái còn gợi nhắc mỗi người về giá trị của thiên nhiên cũng như trách nhiệm cùng chung tay gìn giữ để vẻ đẹp ấy mãi trường tồn./.

