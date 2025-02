Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Sơn La

Vào khoảng hơn 23 giờ ngày 21/2, tại km 235+100, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra một vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô khách mang BKS 26F-009.08 điều khiển đi theo hướng Sơn La đi Hà Nội với xe ôtô đầu kéo BKS 36C-095.93 kéo sơmi rơmooc mang BKS 36H- 00473 đi ngược chiều.

Hậu quả ban đầu, vụ tai nạn đã khiến 6 người tử vong và 8 người khác bị thương. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin vụ tai nạn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo và huy động các lực lượng chức năng, gồm: Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Yên Châu và lực lượng Công an cơ sở đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tháo gỡ; đồng thời, di chuyển các nạn nhân đi cấp cứu./.