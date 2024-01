Khởi tố Giám đốc, 2 đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ở Quảng Ngãi

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 76-01S, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông N.T.M. sinh năm 1984, trú tại phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi 76-01S; cùng hai đăng kiểm viên là N.T.H, sinh năm 1982, trú tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi và V.A.T, sinh năm 1981, thường trú tại phường Trương Quang Trọng.

Trước đó, tháng 7/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố Nguyễn Thanh Chung, sinh năm 1986, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 76-02D thuộc Công ty Cổ phần Thuận Phát và Phạm Minh Hiếu, sinh năm 1988, Phó Giám đốc Trung tâm Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 76-02D, địa chỉ thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Các đối tượng bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại khoản 4 Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

