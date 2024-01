Kiểm tra, lập biên bản doanh nghiệp sản xuất giấy xả thải ra môi trường

Hoạt động xả thải của Công ty TNHH May Xuất Nhập khẩu Thành Trực có 3 thông số vượt so với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, do đó doanh nghiệp đã bị xử phạt hơn 79 triệu đồng.