Long An: Xử phạt doanh nghiệp xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường

Hoạt động xả thải của Công ty TNHH May Xuất Nhập khẩu Thành Trực có 3 thông số vượt so với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, do đó doanh nghiệp đã bị xử phạt hơn 79 triệu đồng.

Ảnh minh họa.(Nguồn: TTXVN)

Trước kiến nghị của người dân, Ủy ban Nhân Dân tỉnh Long An đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tình hình xả thải của một số doanh nghiệp trên địa bàn Phường 6, thành phố Tân An. Qua đó, các cơ quan đã xử phạt một doanh nghiệp do hành vi xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đã tiến hành thanh tra hoạt động xả thải của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May Xuất Nhập khẩu Thành Trực. Đoàn thanh tra đã lấy mẫu nước thải, kết quả phân tích có 3 thông số vượt so với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp. Ngành chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp này với tổng số tiền hơn 79 triệu đồng.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn may xuất nhập khẩu Thành Trực đã khẩn trương khắc phục việc rò rỉ nước thải và tiến hành thu gom toàn bộ nước thải phát sinh để xử lý theo quy định trước khi thải ra môi trường.

Lào Cai: Đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả vụ vỡ cống tràn xả thải Sau sự cố, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời để giúp người dân kiểm kê các thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại liên quan đến tài sản, hoa màu và vật nuôi.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu công ty trong quá trình hoạt động phải đảm bảo thu gom triệt để nước thải phát sinh đưa về hệ thống xử lý nước thải để xử lý, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả ra môi trường; tuyệt đối không được xả nước thải chưa qua xử lý hoặc nước thải xử lý chưa đạt quy chuẩn quy định ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào.

Sở Tài nguyên và Môi trường Long An tiến hành kiểm tra đối với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tân Trí Phát và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy sản Trọng Nhân. Kết quả, không phát hiện vi phạm trong lĩnh vực môi trường ở hai doanh nghiệp này.

Ủy ban Nhân Dân tỉnh Long An yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các ngành, Ủy ban Nhân Dân thành phố Tân An thường xuyên giám sát quá trình hoạt động của các doanh nghiệp. Trường hợp xả nước thải vượt quy chuẩn quy định, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.