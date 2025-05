Kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm 2025 tiếp tục đà tăng trưởng khả quan

4 tháng năm 2025, nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, nhiều chỉ số tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ năm trước.

4 tháng đầu năm 2025, nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Nhiều chỉ tiêu, chỉ số tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 4 tháng tăng 8,4%. 62/63 địa phương có chỉ số IIP tăng. Các doanh nghiệp đẩy mạnh đơn hàng xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu tăng khá cao, tính chung 4 tháng xuất khẩu tăng 12,8%, xuất siêu ước đạt 5,02 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 4 tháng ước khoảng 13,8 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Vốn thực hiện ước trên 6,7 tỷ USD, tăng 7,3%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.