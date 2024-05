Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng livestream cảnh khiêu dâm xuyên biên giới

Tang vật của vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an thành phố Lai Châu vừa bắt giữ nhóm tội phạm có sự tham gia của người nước ngoài, sử dụng trẻ em nữ dưới 16 tuổi diễn cảnh khiêu dâm và quan hệ tình dục để livestream qua mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đầu tháng 5, Công an thành phố Lai Châu nghi vấn một số đối tượng có hành vi tổ chức livestream hoạt động khiêu dâm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm để thu lợi bất chính qua một ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc.

Sau 5 ngày khẩn trương xác minh, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 27/5, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Lai Châu chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức lực lượng đột kích vào tầng 5, khách sạn Bảo An (Tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang tại phòng 501 nhóm đối tượng gồm 7 nam 2 nữ đang có hành vi tổ chức truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, phát trực tiếp trên ứng dụng mạng xã hội.

Ban đầu xác định, trong số các đối tượng tham gia khiêu dâm có 2 đối tượng nữ đều sinh năm 2010 và 4 đối tượng người Trung Quốc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều điện thoại di động, bộ dụng cụ livestream, mặt nạ, dương vật giả, gel bôi trơn, khẩu trang, bao cao su.

Qua khai thác nhanh các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Lai Châu) đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Vấn (quản lý khách sạn Bảo An, sinh năm 1994, trú thôn Cẩm Đội, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Tại Cơ quan Điều tra, các đối tượng khai nhận đã tìm hiểu cách kiếm tiền bằng livestream khiêu dâm trên không gian mạng qua một ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc.

Vào tháng 5/2024, Nguyễn Hữu Vấn bàn với Đỗ Xuân Phương (sinh năm 1994, trú xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) hợp tác cùng làm. Sau đó, Vấn rủ các đối tượng khác diễn cảnh khiêu dâm để phát trực tiếp với tiền công 200.000 đồng/giờ/người và 25 triệu đồng/tháng/người.

Từ ngày 24-26/5, các đối tượng tổ chức livestream hoạt động đồi trụy và được quản lý ứng dụng chuyển khoản trả hơn 1,3 triệu đồng. Đến ngày 27/5, các đối tượng rủ thêm được 4 người Trung Quốc đến hợp tác tổ chức livestream khiêu dâm với lợi nhuận chia đôi.

Trong lúc đang hoạt động thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Mở rộng chuyên án, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lai Châu) đã có quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng, gồm Nguyễn Hữu Vấn (quản lý khách sạn Bảo An), Lê Hoài Bảo Chung (sinh năm 1996, trú tại thôn Việt Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Đỗ Xuân Phương (sinh năm 1994, trú tại xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), Giàng A P (sinh năm 2007, trú tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), Tòng Thị P (sinh năm 2005, trú tại bản Ít Chom Trên, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), Lý A K (sinh năm 2007, trú tại bản Hồ Pên, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu); Chen Jiong (sinh năm 1996), Li Jia Wen (sinh năm 2002), Li Tian Wen (sinh năm 1997) cùng trú tại Khu Điện Bái, thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc; Huang Zhong Jian (sinh năm 1999, thường trú tại Đường Bảo Quang, thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc)./.

Triệt xóa đường dây tội phạm xuyên quốc gia truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 12 đối tượng đã điều hành, quản lý website “Thiendia2.cc” truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng Internet, tán phát trên 19 triệu nội dung đồi trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập.