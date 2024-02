Lâm Đồng: Thanh tra toàn diện dự án hồ chứa nước Đông Thanh

Dự án hồ chứa nước Đông Thanh (tỉnh Lâm Đồng) có dung tích hơn 3 triệu m3, với tổng kinh phí xây dựng là 494,1 tỷ đồng, hiện đang phải tạm dừng do sự cố sụt lún, sạt trượt đất.

Toàn cảnh công trình hồ chứa nước Đông Thanh. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Thanh tra tỉnh khẩn trương thanh tra toàn diện dự án hồ chứa nước Đông Thanh tại huyện Lâm Hà để chủ đầu tư có thể thực hiện các bước tiếp theo kịp tiến độ trước mùa mưa lũ.

Đây là dự án hồ chứa nước có dung tích hơn 3 triệu m3 đã khởi công từ tháng 1/2022, hiện một số hạng mục đang phải tạm dừng do sự cố sụt lún, sạt trượt đất; chưa có mặt bằng thi công gói thầu số 18 và chưa hoàn thành công tác thanh tra toàn diện theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại văn bản số 1170/UBND-TL ngày 16/2/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có ý kiến chưa xem xét chủ trương điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư xây dựng dự án hồ chứa nước Đông Thanh.

Lý do hiện nay Thanh tra tỉnh đang thanh tra toàn diện dự án theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 11/2023.

Để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh khẩn trương triển khai, hoàn thành việc thanh tra toàn diện dự án này.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà khẩn trương hoàn thành báo cáo xác định nguyên nhân, đề xuất các giải pháp xử lý sự cố sụt lún, sạt lở đất gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho lập dự án để khắc phục sự cố sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự án hồ chứa nước Đông Thanh có dung tích toàn bộ hồ chứa 3,05 triệu m3. Tổng giá trị dự toán xây dựng công trình là 494,1 tỷ đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng 180 tỷ đồng, chi phí xây dựng 210 tỷ đồng và chi phí thiết bị 12 tỷ đồng...

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng hồ chứa nước, cấp nước tưới cho 700ha đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho 7.500 hộ dân. Được khởi công từ tháng 1/2022, đến nay công trình đã hoàn thành trên 80% khối lượng theo thiết kế được duyệt.

Tuy nhiên, từ tháng 7/2023, tại khu vực xung quanh dự án hồ chứa nước Đông Thanh xuất hiện sự cố sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tới an toàn của công trình và đời sống của nhân dân trong khu vực.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai, chấp thuận tạm dừng thi công công trình hồ chứa và xem xét chấp thuận cho Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà lập dự án khẩn cấp khắc phục sự cố.

Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản số 269/UBND-GT ngày 8/11/2023, chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án.

Hiện sự cố sụt lún, sạt trượt đất vẫn đang và tiếp tục diễn ra tác động trực tiếp đến các hạng mục cụm công trình đầu mối đang thi công. Sự cố sẽ ngày càng tác động lớn nếu chưa được xử lý kịp thời trong thời gian tới, nhất là trước diễn biến phức tạp, khó lường của mùa mưa năm 2024.

Để có cơ sở khoa học tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục của cụm công trình đầu mối và hệ thống kênh mương đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và vận hành tích nước thì cần phải xử lý xong sự cố sụt lún, sạt trượt đất - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng thông tin.

Tuy nhiên, hiện dự án đang tiến hành thanh tra theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh nên phải đợi đến khi có kết luận mới triển khai được những nội dung tiếp theo. Mặt khác, đến nay Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà chưa có báo cáo chính thức xác định nguyên nhân, đề xuất biện pháp xử lý gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành để xem xét quyết định. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà cần khẩn trương hoàn thành báo cáo để có cơ sở triển khai những bước tiếp tiếp theo.

Thời điểm hiện nay đang là mùa khô, rất thuận lợi cho việc thi công công trình, nhất là thi công đắp đập để đảm bảo an toàn chống lũ tiểu mãn và mùa mưa năm 2024.

Hiện nay, khối lượng thi công đập đất đến cao trình 987,8m thấp hơn cao trình ngưỡng tràn xả lũ 992m là 4,2m nên không đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa lũ. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị sớm có chỉ đạo để khắc phục sự cố để công trình tiếp tục thi công nhất là đập đất để đảm bảo an toàn chống lũ có thể xảy ra./.