Lâm Đồng chuyển mục đích sử dụng trên 7 ha đất để xây dựng hồ chứa nước

Khu vực sẽ xây hồ chứa nước Ta Hoét.(Nguồn: Ta Hoét)

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng hơn 7,1 ha đất các loại để thực hiện Dự án xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét. Đây là công trình thủy lợi đặc biệt quan trọng nhằm trữ nước sinh hoạt, nước tưới cho hàng chục nghìn hộ dân trong khu vực, được khởi công từ tháng 2/2023, nhưng đến nay vẫn chưa thi công được do khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Theo Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 5/2/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã quyết định chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 71.395 m2 gồm 23.286 m2 đất trồng lúa, 35.918 m2 đất trồng cây hàng năm khác, 1.744 m2 đất trồng lúa nước còn lại, 400 m2 đất ở tại nông thôn, 2.505 m2 đất giao thông, 7.540 m2 đất sông suối để thực hiện dự án hồ chứa nước Ta Hoét tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giao đất (đợt 1) cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện dự án xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét với tổng diện tích đất: 75.840 m2; trong đó, có 71.395 m2 chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định này và 4.444 m2 đất thủy lợi do xã Hiệp An đang quản lý. Diện tích đất được giao tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Tại quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bàn giao đất cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng ranh giới; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định; thực hiện xác nhận thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí đất và mục đích sử dụng đất...

Trước đó ngày 12/12/2023, phóng viên TTXVN đã thông tin Công trình Hồ chứa nước Ta Hoét ở thôn K’Rèn, xã Định An, huyện Đức Trọng là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Mặc dù, đã được khởi công từ tháng 2/2023, nhưng cho đến nay, dự án này hầu như chưa thể triển khai do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thi công theo phương pháp "cuốn chiếu."

Cụ thể theo văn bản số 10963/UBND-TL ngày 11/12/2023, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng và đơn vị chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư để bàn giao mặt bằng thi công dự án hồ chứa nước Ta Hoét theo lộ trình.

Lâm Đồng chấm dứt dự án sân golf gần hồ chứa nước Ta Hoét Ngày 6/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng Đà Lạt của Công ty Hàn Việt.

Biện pháp thực hiện được yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai là giải phóng mặt bằng đến đâu thì thi công đến đó theo phương pháp "cuốn chiếu."

Hồ chứa nước Ta Hoét được khởi công ngày 20/2/2023 tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, là công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Mục tiêu nhằm cấp nước tưới cho 2.580 ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65.000 người dân, kết hợp nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ, tạo cảnh quan du lịch, góp phần cải thiện tiểu khí hậu trong vùng dự án.

Đây là công trình công cộng, hoàn toàn vì mục đích dân sinh và mất tới 10 năm tìm nguồn vốn thi công, nay đã được Chính phủ giao gần 982 tỷ đồng để xây dựng.

Dự án xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét được triển khai rất cấp thiết. Vì sắp tới hồ chứa nước Tuyền Lâm tại thành phố Đà Lạt sẽ chỉ tập trung cung cấp nước cho thành phố Đà Lạt, dừng điều tiết nước để phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho huyện Đức Trọng. Tương lai, việc khoan giếng khai thác mạch nước ngầm sẽ bị hạn chế, dần phải chấm dứt.

Hệ quả là gần 500 ha đất của huyện Đức Trọng sẽ gặp khó khăn về nguồn nước tưới, tác động thẳng đến việc sản xuất và đời sống của người dân, trong đó, khu vực ảnh hưởng trực tiếp là xã Hiệp An (trong đó có thôn K’Rèn).

Ngoài ra, khi không có hồ điều tiết nước, thực trạng đến mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh gây ngập úng, thiệt hại không nhỏ cho người dân, nhất là tại khu vực các thôn K’Rèn, K’Long của xã Hiệp An…/.