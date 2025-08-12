Lãnh đạo EU gia tăng sức ép đối với cuộc gặp Mỹ-Nga

Thế giới

Ngày 12/8, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ lợi ích an ninh của khối này tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga vào cuối tuần này về cuộc chiến ở Ukraine.

Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Nga. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Trong một tuyên bố, các lãnh đạo EU đã hoan nghênh những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh mọi quyết định về con đường dẫn đến hòa bình không thể thiếu Ukraine.

Tuyên bố trên nhằm thể hiện sự đoàn kết của châu Âu trong việc ủng hộ Ukraine, tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán là người duy nhất trong số 27 lãnh đạo EU đã không ủng hộ tuyên bố này.

Theo đề xuất của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, các nước châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến về vấn đề Ukraine trong ngày 13/8. Đến nay, ông Trump chưa xác nhận có tham gia hay không cuộc họp này hay không, tuy nhiên cho biết "sẽ tập hợp các ý kiến"./.

