Lãnh đạo Mỹ và Mexico nhất trí tăng cường kiểm soát biên giới

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại El Paso, Texas, Mỹ, trên đường biên giới với Ciudad Juarez, bang Chihuahua, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Mexico Andres

Manuel Lopez Obrador nhất trí cho rằng việc tăng cường kiểm soát biên giới giữa hai nước là cần thiết, trong bối cảnh số lượng người tìm cách vượt biên trái phép cao kỷ lục đã làm gián đoạn hoạt động thương mại.

Quan điểm trên được hai nhà lãnh đạo nhất trí trong cuộc điện đàm ngày 21/12. Hai bên cũng đề cập những biện pháp mà phía Mexico có thể thực hiện nhằm hạn chế dòng người di cư trái phép.

Phát biểu họp báo tại Washington, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết các quan chức hàng đầu của Mỹ - gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng An ninh nội địa Alejandro Mayorkas và cố vấn An ninh Nội địa Elizabeth Sherwood-Randall - sẽ đến Mexico trong những ngày tới và hội kiến Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador về vấn đề này.

Chuyến công tác của các quan chức Mỹ sẽ tập trung vào các nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp và cách thức phối hợp giữa hai bên.

Theo các quan chức, những động thái trên diễn ra sau khi cơ quan quản lý nhập cư Mexico quyết định đình chỉ tạm thời việc trục xuất người di cư bất hợp pháp do thiếu kinh phí hoạt động vào cuối năm.

Sau đó, Mỹ đóng 2 tuyến đường sắt ở biên giới giữa bang Texas với Mexico do dòng người di cư qua biên giới gia tăng.

Ngày 20/12, hàng chục tập đoàn nông nghiệp lớn của Mỹ kêu gọi mở lại 2 tuyến đường sắt trên để khôi phục các tuyến thương mại.

Nhà Trắng cho biết đang làm việc với phía Mexico để giải quyết các vấn đề dẫn đến việc đóng các tuyến đường sắt này./.

Mỹ phối hợp với Chính phủ Mexico giải quyết vấn đề an ninh biên giới Theo nhà chức trách Mexico, nước này đã thiệt hại 200 triệu USD chỉ trong 2 ngày qua do việc dừng hai tuyến đường sắt quốc tế nối giữa Mexico và Mỹ.