Lãnh đạo Việt Nam-Campuchia trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực

Chiều 15/8, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet.

Dương Linh
Trong không khí hữu nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet bày tỏ vui mừng về kết quả cuộc điện đàm rất thành công ngày 14/8 giữa Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, khẳng định sẽ thúc đẩy triển khai hiệu quả các ý kiến đã được người đứng đầu hai Đảng thống nhất; thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước và thống nhất các phương hướng trọng tâm nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai nước trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực kết nối, thương mại và đầu tư./.

