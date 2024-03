Lập tổ thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội

Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn-Ga Hà Nội đã bước vào quá trình đánh giá hồ sơ an toàn hệ thống, nếu vượt qua sẽ là bước đệm cho việc vận hành khai thác.

Vận hành chạy thử đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có quyết định thành lập tổ thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống Dự án đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội.

Theo đó, Tổ trưởng tổ thẩm định sẽ do ông Dương Hoàng Anh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam đảm nhận.

Tổ thẩm định có nhiệm vụ chủ trì thực hiện thẩm định hồ sơ an toàn; thẩm định báo cáo đánh giá an toàn hệ thống của tổ chức chứng nhận đối với các nội dung liên quan đến: hệ thống thông tin tín hiệu trên phương tiện và trên đường, hệ thống cung cấp điện sức kéo, cửa chắn ke ga (nếu có); đánh giá tích hợp hệ thống, đánh giá thử nghiệm vận hành, chạy thử hệ thống, đánh giá hệ thống quàn lý an toàn vận hành; rủi ro phương án sơ tán hành khách trong trường hợp khẩn cấp, trên cầu cạn, trong đường hầm, nhà ga.

Tổ thẩm định cũng tổng hợp các thông báo, báo cáo thẩm định của Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam và kết quả thẩm định để tham mưu Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam xem xét cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống đường sắt đô thị theo quy định của pháp luật.

Tổ trưởng và các thành viên tổ thẩm định tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm tính đầy đủ, trung thực, khách quan khi thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cục Đường sắt Việt Nam về kết quả thực hiện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và chủ động báo cáo các vướng mắc (nếu có) và đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền; thực hiện các nhiệm vụ theo quyết định này đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Theo dự kiến của Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) sẽ hoàn thành công tác vận hành chạy thử đoạn trên cao tuyến Nhổn-Ga Hà Nội vào cuối tháng 4/2024. Đến cuối tháng 6/2024 hoàn thành công tác chứng nhận an toàn hệ thống, kiểm tra nghiệm thu bàn giao của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước để bàn giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội đưa vào vận hành thương mại./.

Tuyến đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội được khởi công từ tháng 9/2010 và dự kiến hoàn thành vào năm 2016. Tuyến đường sắt đô thị này có chiều dài 12,5km, gồm 8,5km trên cao và 4km đi ngầm. Dự án còn được tăng tổng mức đầu tư từ 18.000 tỷ đồng lên 34.532 tỷ đồng.