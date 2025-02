LHQ công bố kế hoạch tài trợ cho lực lượng đa quốc gia tại Haiti

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres vừa công bố kế hoạch tài trợ cho lực lượng đa quốc gia được triển khai ở Haiti để đảm bảo tình hình an ninh sớm được khôi phục nhằm thúc đẩy “tiến trình chính trị do chính người dân Haiti lãnh đạo” và “khôi phục các thể chế dân chủ thông qua bầu cử.”

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Caribe, phát biểu tại cuộc họp thường niên của những người đứng đầu chính phủ các quốc gia thuộc Cộng đồng Caribe (Caricom), trong đó Haiti là thành viên, ông Guterres một lần nữa nhấn mạnh tình hình “bi thảm” tại quốc gia này, nơi “các băng nhóm tiếp tục gây ra những đau khổ không thể dung thứ cho những người tuyệt vọng và sợ hãi.”



Người đứng đầu Liên hợp quốc khẳng định nếu Hội đồng Bảo an chấp nhận đề xuất tài trợ cho các hoạt động cơ cấu và hậu cần để triển khai lực lượng an ninh thì sẽ hội tụ đủ các điều kiện để có được một lực lượng hiệu quả có thể đối đầu với các băng nhóm ở Haiti và đặt nền móng cho nền dân chủ.



Trước đó, Liên hợp quốc đã kêu gọi các nước quyên góp hơn 900 triệu USD để giúp đỡ hàng triệu người Haiti đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do bạo lực băng nhóm và gần một nửa dân số trong tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính.



Vài tháng sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bật đèn xanh vào tháng 10-2023, Kenya đã bắt đầu triển khai lực lượng đến Haiti để tham gia vào phái bộ Hỗ trợ an ninh đa quốc gia (MSS) do Liên hợp quốc hậu thuẫn nhằm hỗ trợ cảnh sát địa phương chống lại các băng nhóm tội phạm.

Phái đoàn do Kenya dẫn đầu với sự hỗ trợ từ Pháp, Canada, Mỹ và các quốc gia Caribe khác đã triển khai gần 800 cảnh sát từ sáu quốc gia trong số khoảng 2.500 nhân sự dự kiến.



Phái bộ MSS, mặc dù được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hỗ trợ, không phải là hoạt động của Liên hợp quốc và hiện đang dựa vào các khoản đóng góp tự nguyện. Cho đến nay, nhiệm vụ này đã đạt được ít tiến triển trong việc giúp Haiti khôi phục trật tự.



Báo cáo mới nhất của Hội Bảo vệ Nhân quyền Haiti cho thấy tình trạng bạo lực băng nhóm ở quốc gia Caribe này trong năm 2024 đã cướp đi sinh mạng của 6.938 người, khiến 1.648 người bị thương và 1.515 người khác bị bắt cóc./.

