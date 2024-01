Liên hợp quốc cảnh báo bạo lực băng nhóm tại Haiti ở mức chưa từng có

03/10/2023 10:18

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết, do Mỹ và Ecuador dự thảo, cho phép triển khai Phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia để “thực hiện các biện pháp cần thiết” tại Haiti.