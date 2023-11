Liên tiếp bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Từ ngày 17-19/11, các đơn vị thuộc Bộ đội biên phòng Điện Biên phối hợp với Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phát hiện 3 vụ gồm 10 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về.

Các đối tượng (từ phải qua trái) Nơ, Danh, Trang, Linh, Hoa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ ngày 15-19/11, Phòng Phòng, Chống Ma túy và Tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng An ninh Điều tra, Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh) giải cứu một nạn nhân, bắt ba vụ với 10 đối tượng, trong đó, khởi tố hình sự một đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Ngày 15/11, Phòng Phòng, Chống Ma túy và Tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) giải cứu một công dân Việt Nam là Hà Văn Quý (trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhập cảnh từ Myanmar về Lào).

Tại tỉnh Oudomxay (Lào), Quý liên hệ với một số đối tượng tại đây và được báo giá 70 triệu đồng thì được đưa về Việt Nam. Do không có tiền, Hà Văn Quý đã báo tin cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên để cầu cứu. Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Phong Sa Lỳ tổ chức đưa Hà Văn Quý về Việt Nam an toàn.

Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 17/11, Tổ Công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang phối hợp với Phòng Phòng, Chống Ma túy và Tội phạm làm nhiệm vụ tại khu vực Km15, Quốc lộ 279 thuộc địa phận bản Na Láy, xã Na Ư, huyện Điện Biên, phát hiện 5 đối tượng gồm 4 nữ, một nam có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép. Tổ Công tác yêu cầu kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp.

Quá trình kiểm tra, các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm tối, những người này được một đối tượng dẫn qua lối mòn vượt biên từ Lào về Việt Nam. Tổ Công tác lập biên bản và yêu cầu các đối tượng về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang làm việc.

Phát hiện 3 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam Các công dân nhập cảnh trái phép cho biết từ năm 2013 đến năm 2016, họ đã xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới tỉnh Lào Cai để đến tỉnh Sơn Đông, Vân Nam, Trung Quốc với mục đích lấy chồng.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng được xác định: Nguyễn Thành Danh (sinh năm 2001, trú tại phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Ngô Thùy Linh (sinh năm 2005, trú tại phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), Phan Thị Quỳnh Trang (sinh năm 2005, trú tại xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn), Đinh Thị Nơ (sinh năm 1994, trú tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 2001, trú tại phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).

Năm đối tượng trên khai nhận đi Myanmar làm việc và bị cưỡng ép lao động bất hợp pháp tại các casino, cơ sở game, công ty kinh doanh trực tuyến, bị ép buộc ký giấy vay nợ để khống chế. Nếu không tuân thủ sẽ bị đánh đập hoặc thông báo gọi điện cho gia đình đòi tiền chuộc, về đến Việt Nam mỗi người phải trả số tiền từ 100-120 triệu đồng.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18/11, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh) bắt giữ hai đối tượng về hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam là Phàn Sìn Sản (sinh năm 1992) và Tẩn Sái Hịt (sinh năm 1979) cả hai đều trú tại bản Nậm Hính 1, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, Điện Biên.

Các đối tượng (từ phải qua trái) Công, Dế, Hồng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Khai thác nhanh, hai đối tượng khai nhận, trước đó đã vượt biên sang Lào, khi quay trở về bị Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Từ các vụ việc trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án ĐB1123p đấu tranh với đường dây xuất nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 19/11, tại khu vực bản Na Láy, xã Na Ư, huyện Điện Biên, Tổ Công tác Biên phòng mật phục bắt giữ thêm ba đối tượng đó là Vừ A Dế (sinh năm 1992, trú tại bản Na Láy, xã Na Ư, huyện Điện Biên), Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1993, trú tại xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Hoàng Đức Công (sinh năm 2003, trú tại xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc nhập cảnh vào Việt Nam.

Vừ A Dế khai nhận, qua ứng dụng Messenger, một đối tượng nam giới ở bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ thông báo có hai người Việt Nam đang muốn nhập cảnh vào Việt Nam nhưng không có giấy tờ gì nên sẽ đi chui qua lối mòn và hẹn đón ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào, cách Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang khoảng 3 km, với tiền công 500.000 đồng/người.

Khi Dế đến khu vực cọc dấu 111.2 biên giới Việt Nam-Lào để chở Hồng và Công ra Quốc lộ 279 nhằm đón taxi về thành phố Điện Biên Phủ thì bị Tổ công tác Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Vừ A Dế về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, bàn giao vụ án cho Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.