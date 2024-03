Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm sử dụng, tàng trữ trái phép ma túy ở Hà Nội

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/3, Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng Cảnh sát Điều tra về Ma túy-Công an thành phố đã tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện các đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện và các căn hộ chung cư để hoạt động phạm tội về ma túy, không để hình thành các điểm nóng gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Kết quả, từ ngày 29/2 đến nay, Phòng Cảnh sát Điều tra về Ma túy-Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp triệt phá các ổ nhóm tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điển hình, ngày 4/3, Tổ Công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy bất ngờ kiểm tra Phòng 501, tầng 4 chung cư mini có địa chỉ tại số 2 ngách 322 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Đức (sinh năm 1999, chỗ ở tại địa chỉ nêu trên), cùng hai đối tượng khác đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 1,942 gram Ketamine; 1,336 gram MDMA cùng một số đồ vật và dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy.

Trước đó, ngày 29/2, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh KTV Luxury, có địa chỉ thôn Văn Trai, xã Văn Phú (Thường Tín, Hà Nội) và phát hiện có bốn phòng đang mở nhạc mạnh, trong đó có ba phòng đang có khách tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng Công an đã đưa về trụ sở 32 người, xét nghiệm nhanh, phát hiện 29/32 đối tượng dương tính với ma túy.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 đối tượng về các hành vi tổ chức, chứa chấp việc sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tổng vật chứng thu giữ gồm: 0,451 gam MDMA; 0,703 gram Ketamine, cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và các đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Các vụ việc nêu trên đang được cơ quan Công an khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật./.

