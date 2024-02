Long An: Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra, khảo sát thực tế tuyến Quốc lộ 62

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang (mang kính đen) kiểm tra thực tế tuyến Quốc lộ 62. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Ngày 18/2, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang dẫn đầu đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế trên tuyến Quốc lộ 62 (Long An).

Tuyến Quốc lộ 62 là tuyến giao thông trọng điểm kết nối tỉnh Long An với Campuchia thông qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An). Đây cũng là tuyến đường kết nối Long An với các tỉnh Đồng Tháp và An Giang thông qua tuyến Quốc lộ N2.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, tuyến đường này bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhỏ hẹp, hư hỏng. Đồng thời, quá tải do áp lực giao thông từ các địa phương trong khu vực.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang cho biết, Bộ đang thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 62 cùng với các tuyến Quốc lộ 91B và Quốc lộ 53. Theo đó, Bộ đã hoàn thành các thủ tục và có văn bản gửi Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo 3 tuyến Quốc lộ 53, 62, 91B tại Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nâng cấp Quốc lộ 62 đoạn từ Km4+200 (nút giao với đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương) đến Km74 với chiều dài khoảng 69km trên địa bàn tỉnh Long An.

Đối với Quốc lộ 53, Bộ đề xuất nâng cấp cầu Ngã Tư (Km7+820-Km8+730) và đoạn Long Hồ-Ba Si (Km11+295-Km56+180) với tổng chiều dài khoảng 41km trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh.

Quốc lộ 62 bị quá tải do mặt đường nhỏ hẹp, áp lực giao thông lớn, nhiều đoạn bị hư hỏng, xuống cấp. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Ngoài ra, nâng cấp đoạn Km2+604 (ngã 5 cầu Cần Thơ)-Km143+480 của Quốc lộ 91B với chiều dài khoảng 141km trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu.

Cả 3 tuyến quốc lộ này được nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h; mặt cắt ngang nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, bao gồm 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ và lề đường mỗi bên rộng 0,5m. Một số đoạn qua đô thị, thị trấn, thị tứ đã đảm bảo quy mô giữ nguyên theo hiện trạng.

Bộ Giao thông Vận tải cũng tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là hơn 9.300 tỷ đồng; trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới hơn 6.300 tỷ đồng và vốn đối ứng hơn 3.000 tỷ đồng.

Dự án thực hiện trong 4 năm sau khi Hiệp định tài trợ có hiệu lực, dự kiến từ năm 2024-2027./.

