Long An: Phạt tù kẻ bắt cóc con gái của bạn thân 15 năm tù

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn tại phiên tòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã xét xử sơ thẩm vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, 15 năm tù.

Sơn là đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em, là con của một người bạn thân vào tháng 10/2023.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Sơn là bạn thân của anh Lê Trọng Tuyển, 33 tuổi, ngụ thành phố Tân An, tỉnh Long An, có con học chung lớp với con gái 3 tuổi của anh Tuyển tại một trường mầm non ở thành phố Tân An. Do nợ nần, bị chủ nợ liên tục hối trả tiền và mất khả năng chi trả, Sơn lên kế hoạch bắt cóc con gái bạn thân đòi tiền chuộc.

Chiều 2/10/2023, Nguyễn Thanh Sơn đã thuê ôtô 5 chỗ cùng tài xế đến trường mầm non. Khi đến lớp, Sơn đề nghị cô giáo cho đón con của mình và bé gái con anh Tuyển để đưa đi chơi. Cô giáo đồng ý vì biết hai gia đình này thân thiết. Sơn sau đó bảo tài xế trở về nhà, gửi con mình cho mẹ ruột rồi tiếp tục đưa con anh Tuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến cổng Thảo Cầm Viên, Sơn bảo tài xế về trước, sau đó gọi một chiếc taxi chở mình và bé gái vào một khách sạn trên ở thành phố Thủ Đức để thuê phòng nghỉ ngơi.

Trên đường đi, Sơn liên tục dùng hai điện thoại để gọi điện, nhắn tin cho anh Tuyển nói đã bắt cóc con gái, yêu cầu chuyển 2 tỷ đồng chuộc con. Để uy hiếp tinh thần, Sơn gửi hình ảnh bé gái cùng chai thuốc diệt cỏ, đe dọa trong 60 phút không chuyển tiền sẽ cho bé gái uống và anh ta cũng sẽ uống để tự sát.

Gia đình anh Tuyển lo sợ con gái bị làm hại nên chuyển cho Sơn 100 triệu đồng và trình báo cảnh sát; vay mượn thêm nhiều người để chuyển cho Sơn 1 tỷ đồng.

Khoảng 20 phút sau khi vào khách sạn, Sơn xuống quầy nói dối "vợ bị tai nạn giao thông cần đi gấp" và gửi nhân viên lễ tân trông hộ "con gái," chờ người nhà đến đón sau. Sau đó, Sơn đón taxi đến bến xe Miền Đông mua vé đi Đà Lạt. Khi kiểm tra tài khoản thấy nhận được 1 tỷ đồng, Sơn đã lần lượt chuyển cho 12 chủ nợ tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Còn lại, anh ta chuyển vào 2 ngân hàng khác nhằm chiếm giữ, tiêu xài cá nhân.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, xe khách đến đoạn đường thuộc thị trấn Tân Phú, Đồng Nai, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn đã bị bắt giữ. Lực lượng chức năng đã thu hồi tại 4 ngân hàng cùng 12 chủ nợ của Sơn tổng số tiền gần 920 triệu đồng trả lại cho gia đình anh Tuyển. Số tiền còn lại do Sơn đã tiêu xài nên chưa thu hồi được, gia đình đối tượng cam kết sẽ trả thay.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có hành vi phạm tội với người dưới 16 tuổi, là hành vi đặc biệt nguy hiểm, gây hoang mang cho các bậc cha mẹ, cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian. Tuy nhiên, do bị cáo thành khẩn khai báo, tác động gia đình khắc phục hậu quả và được bị hại xin giảm án nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án 15 năm tù giam./.

