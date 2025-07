Màn trình diễn đặc sắc tại Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an ASEAN mở rộng 2025

Tối 9/7, sân vận động Hàng Đẫy tại Hà Nội bừng sáng với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, sôi động trong chương trình Khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025.

Tham dự Lễ khai mạc có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; Lãnh đạo Ủy ban Olympic Việt Nam; Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành Giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang kỳ vọng Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến cho người hâm mộ những trận bóng hay, những bàn thắng đẹp.

Cũng tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Tam Quang đã trao hoa, cờ lưu niệm cho 8 Trưởng đoàn các nước tham dự Giải; đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã trao bảng danh vị cho các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Giải đấu năm nay.

Thông qua nghệ thuật biểu diễn và âm nhạc đa ngôn ngữ, Lễ khai mạc Giải bóng đá Công An, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa: thể thao không chỉ là sân chơi của thể lực và chiến thuật, mà còn là nơi nuôi dưỡng sự hiểu biết, tinh thần hợp tác và trách nhiệm vì cộng đồng./.

