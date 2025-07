Khởi động Giải Bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025

Sáng 2/7, Bộ Công an tổ chức họp báo công bố Giải Bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 tại Việt Nam, chào mừng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Giải đấu do Bộ Công an tổ chức; giao Cục Công tác chính trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Giải Bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 diễn ra từ ngày 5/7/2025 đến ngày 15/7/2025 tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) và Sân vận động PVF (Hưng Yên), với sự tham gia của 8 đội bóng; trong đó, 5 đội trong ASEAN (Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Timor Leste); 1 đội ngoài ASEAN (Australia) và 2 đội bóng nước chủ nhà (Công an Nhân dân Việt Nam I và Công an Nhân dân Việt Nam II).

Phát biểu tại họp báo công bố giải đấu, Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức kỳ vọng giải đấu sẽ là cầu nối hữu nghị, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về an ninh đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, phát triển và hiếu khách tới bạn bè quốc tế.

"Giải đấu có ý nghĩa quan trọng, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, tinh thần đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao vị thế, hình ảnh lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam; tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Công an, Cảnh sát các nước ASEAN và một số quốc gia đối tác đồng thời quảng bá du lịch, văn hóa giàu bản sắc, hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện, hiếu khách đến bạn bè quốc tế," Đại tá Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Giải phát biểu tại sự kiện họp báo. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, bảng A với 4 đội gồm: Công an Nhân dân Việt Nam I, Lào, Thái Lan và Campuchia sẽ thi đấu tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội); 4 đội bóng ở bảng B gồm Công an Nhân dân Việt Nam II, Australia, Singapore và Timor Leste sẽ thi đấu tại Sân vận động PVF (Hưng Yên).

Lễ khai mạc Giải đấu sẽ được tổ chức vào lúc 18 giờ 30 ngày 9/7 tại Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Các lượt trận vòng bảng sẽ diễn ra từ 7/7 đến 11/7 tại 2 địa điểm Hà Nội và Hưng Yên. Vòng đấu bán kết (13/7) và trận chung kết (15/7) sẽ diễn ra tại sân Hàng Đẫy.

Là đơn vị đồng hành về chuyên môn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cam kết phối hợp chặt chẽ cùng Ban Tổ chức, bảo đảm công tác điều hành các trận đấu diễn ra chuyên nghiệp, công bằng và minh bạch. Các trận đấu sẽ có sự phối hợp giữa trọng tài trong nước và quốc tế, đạt tiêu chuẩn chuyên môn cao, từng tham gia điều hành các giải đấu khu vực và châu lục.

Bên cạnh những màn so tài đáng chú ý trên sân cỏ, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 dự kiến tổ chức các hoạt động bên lề như: tiệc chào mừng Đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao, đại biểu, quan chức, trọng tài và đội bóng tham dự Giải; Tổ chức chương trình tham quan cho tất cả các Đội tham dự Giải tại tỉnh Quảng Ninh...

Đồng hành cùng giải đấu với vai trò nhà tài trợ chính, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị T&T Group khẳng định Tập đoàn cam kết đồng hành toàn diện để giải diễn ra chuyên nghiệp, an toàn, đậm bản sắc, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an Việt Nam bản lĩnh, kỷ luật, thân thiện, đồng thời lan tỏa hình ảnh con người và đất nước Việt Nam trong khu vực.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn T&T Group - nhà trợ chính của giải đấu, phát biểu tại sự kiện.

"Với thể thao Công an Nhân dân, T&T Group đã có sự đồng hành thực chất - tiêu biểu là việc thành lập Câu lạc bộ Bóng bàn CAND-T&T từ tháng 5/2024. Chỉ sau hơn một năm, đội đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật, khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa thể thao," Phó Chủ tịch Đỗ Vinh Quang chia sẻ.

Các trận đấu của Giải Bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh FPT Play của Truyền hình FPT, dự kiến tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình An ninh (ANTV) và các kênh địa phương đồng thời được đưa tin rộng rãi trên báo chí, mạng xã hội và nền tảng số, nhằm lan tỏa tinh thần thể thao đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế./.

Cơ cấu giải thưởng: - Đội Vô địch: Bảng danh vị, Cúp, Huy chương và tiền thưởng 30.000 USD. - Đội đạt giải Nhì: Bảng danh vị, Cúp, Huy chương và tiền thưởng 15.000 USD. - Đồng hạng Ba: Bảng danh vị, Cúp, Huy chương và tiền thưởng 10.000 USD. - Đội đạt giải phong cách: Bảng danh vị và tiền thưởng 5.000 USD. - Các giải thưởng phụ, gồm: + Cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, tổ trọng tài xuất sắc nhất Giải: Tiền thưởng 1.000 USD/giải. + Cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận đấu: Tiền thưởng 200 USD/giải.

