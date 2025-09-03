Nam Phi mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và phát triển

Ngày 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) tại thủ đô Pretoria, đánh dấu cột mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.



Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, sự kiện có sự tham dự của đông đảo đại diện các bộ, ban, ngành chính phủ Nam Phi, ngoại giao đoàn các nước, cùng nhiều kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây, tạo nên không khí trang nghiêm và ấm áp.



Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường đã nhắc lại bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu sự ra đời của Việt Nam, sau một thế kỷ đấu tranh giành chủ quyền và thống nhất đất nước từ đổ nát chiến tranh, cũng như hành trình đầy tự hào 80 năm phát triển từ một đất nước chiến tranh trở thành nền kinh tế năng động khu vực nhờ công cuộc Đổi mới năm 1986.



Theo Đại sứ, công cuộc Đổi mới đã đưa Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn, bị cô lập, trở thành nền kinh tế năng động tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.



Đại sứ cũng chia sẻ một số cải cách then chốt gần đây của Việt Nam, chẳng hạn như thay đổi hệ thống chính quyền địa phương ba cấp thành hai cấp, sáp nhập 63 tỉnh thành 34 tỉnh, giảm số lượng bộ trong chính phủ… chuẩn bị cho mốc giai đoạn phát triển đến năm 2030 và năm 2045. Đại sứ Hoàng Sỹ Cường nhấn mạnh: “Việt Nam hiện đang sẵn sàng bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”



Đại sứ cũng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Nam Phi, gắn kết bởi tinh thần đấu tranh vì công lý, với các cuộc gặp cấp cao như điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cyril Ramaphosa vào tháng 4/2025.

Đại sứ bày tỏ hy vọng nâng tầm hợp tác kinh tế (kim ngạch 1,7 tỷ USD năm 2024) trong nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, năng lượng tái tạo, đồng thời kết nối Nam Phi với ASEAN qua vai trò Đối tác Đối thoại Ngành.



Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Nam Phi Narend Singh khẳng định vinh dự được đại diện chính phủ và nhân dân Nam Phi tham dự sự kiện, cũng như nhìn lại mối quan hệ song phương khởi nguồn từ Hội nghị Bandung 1955, nơi gieo mầm đoàn kết giữa phong trào giải phóng Nam Phi và Việt Nam.



Ông nhấn mạnh hai quốc gia dù xa xôi về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng như di sản văn hóa phong phú, lịch sử đấu tranh giành độc lập, và đều trở thành các nền dân chủ sôi động với bản sắc dân tộc mạnh mẽ, phản ánh qua Tầm nhìn 2045 của Việt Nam và Kế hoạch Phát triển Quốc gia Nam Phi.

Ông bày tỏ hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực để làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức và khám phá những cơ hội hợp tác mới, đồng thời ghi nhận nỗ lực mở rộng thị trường nông sản Nam Phi và cam kết hoàn tất Biên bản ghi nhớ về lâm nghiệp, thủy sản, môi trường.

Buổi lễ diễn ra với nghi thức chào cờ Nam Phi và Việt Nam.

Quan khách được xem đoạn phim ngắn giới thiệu lịch sử ngày Quốc khánh và thành tựu phát triển Việt Nam trong những năm qua. Đặc biệt, những hình ảnh về Lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) tại thủ đô Hà Nội cũng được trình chiếu, thu hút sự quan tâm và thán phục của quan khách quốc tế.



Không gian cũng được khuấy động bởi khu vực ẩm thực, nơi thực khách thưởng thức phở bò, nem rán và càphê Việt, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều sản phẩm như gốm sứ, lụa, càphê, chè Việt Nam cũng được giới thiệu tại sự kiện./.



