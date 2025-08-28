Nga và Trung Quốc lần đầu tiến hành tuần tra chung bằng tàu ngầm

Tàu ngầm Volkhov của Hạm đội Thái Bình Dương, chạy động cơ diesel kết hợp với hệ thống ắcquy điện, và một tàu ngầm Trung Quốc đã tiến hành tuần tra theo hải trình được phê chuẩn.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/8 thông báo tàu ngầm của Hải quân nước này và Hải quân Trung Quốc đã lần đầu tiên tiến hành tuần tra chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thông báo cho biết tàu ngầm Volkhov của Hạm đội Thái Bình Dương, chạy động cơ diesel kết hợp với hệ thống ắcquy điện, và một tàu ngầm Trung Quốc đã tiến hành tuần tra theo hải trình được phê chuẩn.

Hoạt động này diễn ra từ đầu tháng 8, ngay sau khi hải quân hai nước kết thúc cuộc tập trận song phương Tương tác trên biển 2025 tại vùng biển gần thành phố Vladivostok của Nga.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các tàu ngầm đã trở về căn cứ. Mục tiêu chính của cuộc tuần tra là tăng cường hợp tác hải quân giữa Nga và Trung Quốc, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường giám sát vùng biển và bảo vệ các đối tượng kinh tế trên biển của hai nước.

Nga và Trung Quốc tiến hành tuần tra chung ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương từ năm 2021 và kể từ đó đã trở thành hoạt động thường niên./.