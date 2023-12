Nga: Vùng Siberia hứng chịu đợt lạnh bất thường, nhiệt độ xuống mức âm 50 độ C

Nhiệt độ tại thủ phủ Yakutsk của Cộng hòa Sakha (Liên bang Nga), một trong những thành phố lạnh nhất thế giới nằm ở phía Đông Bắc Siberia, nhiệt độ ghi nhận được ở mức âm 50 độ C.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 4/12, nhiệt độ nhiều nơi ở vùng Siberia của Nga đã giảm mạnh, xuống mức âm 50 độ C, trong khi bão tuyết bao phủ thủ đô Moskva với lượng tuyết rơi kỷ lục, làm gián đoạn các chuyến bay.

Theo các đài khí tượng địa phương, nhiệt độ tại thủ phủ Yakutsk của Cộng hòa Sakha (Liên bang Nga), một trong những thành phố lạnh nhất thế giới nằm ở phía Đông Bắc Siberia và cách Moskva khoảng 5.000km về phía Đông, nhiệt độ ghi nhận được ở mức âm 50 độ C.

Trên khắp Cộng hòa Sakha, nhiệt độ phổ biến vào khoảng âm 44 độ C đến âm 48 độ C, một số nơi thậm chí ở mức dưới âm 50 độ C. Đây là đợt lạnh sớm bất thường ở nước cộng hòa có diện tích gần bằng Ấn Độ này.

Hầu hết diện tích của Cộng hòa Sakha nằm trong vùng băng vĩnh cửu. Trong những năm gần đây, mức nhiệt âm 50 độ C trở nên ít phổ biến do tình trạng biến đổi khí hậu và lớp băng vĩnh cửu có dấu hiệu tan băng ngày càng tăng.

Trong khi đó, những trận tuyết lớn chưa từng thấy đã khiến các chuyến bay tại một số sân bay ở thủ đô Moskva bị hoãn do tuyết phủ dày các đường băng.

Hãng tin RIA đưa tin ít nhất 54 chuyến bay bị hoãn và 5 chuyến bay khác bị hủy tại 3 sân bay lớn nhất Moskva.

Dự báo, nhiệt độ ở Moskva sẽ giảm xuống khoảng âm 18 độ C vào cuối tuần này./.