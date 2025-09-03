Ngày đầu sau kỳ nghỉ lễ, khu vực cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc cục bộ

Sau kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 dài 4 ngày, sáng 3/9, hàng loạt tuyến đường khu vực cửa ngõ tại Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ khi người dân từ khắp nơi đồng loạt trở lại làm việc, học sinh đồng loạt đến tựu trường.

Từ 7 giờ, khu vực cầu Bình Lợi và cầu Bình Triệu 2 trở thành điểm nóng ùn tắc kéo dài khi hàng nghìn ôtô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển khó khăn.

Dòng phương tiện từ Quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng hướng về trung tâm Thành phố xếp hàng dày đặc, chỉ nhích từng chút một.

Nguyên nhân chính gây ùn tắc được xác định là do việc điều chỉnh giao thông tại cầu Bình Triệu 1 để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu từ ngày 27/8.

Ôtô bị cấm qua cầu này và buộc phải chuyển hướng sang cầu Bình Triệu 2 hoặc các tuyến thay thế như Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng..., khiến áp lực giao thông tăng cao.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (ngụ tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Sau kỳ nghỉ lễ, lượng xe đổ về trung tâm Thành phố quá lớn nên kẹt xe là khó tránh. Anh đi ra hướng sân bay mà mất hơn 30 phút vẫn chưa thoát khỏi đoạn này.

Chung cảnh ngộ, chị Nguyễn Tuyết Anh (ngụ phường Linh Xuân) chia sẻ: Tuyến đường này ngày thường đã đông, nay cầu Bình Triệu 1 cấm ôtô, tất cả dồn về đây hết nên kẹt cứng.

Các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Bạch Đằng, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn theo hướng từ cầu Bình Lợi ra sân bay Tân Sơn Nhất cũng xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ.

Đến 9 giờ ngày 3/9, tình hình giao thông tại các tuyến đường vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, lực lượng Cảnh sát giao thông đã được huy động tối đa để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông qua cầu Bình Triệu 2. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp an ninh cơ sở, thanh niên xung phong đã huy động tối đa lực lượng kiểm soát, tuần tra để tránh tình trạng ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông sau đợt nghỉ lễ.

Các điểm có nguy cơ ùn tắc cao là khu vực cảng Cát Lái, các tuyến đường ra vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Giầu Dây, cầu Bình Điền.

Ngoài ra, mới đây phát sinh thêm điểm ùn tắc là khu vực ngã ba Tân Vạn do việc thi công Vành đai 3. Cảnh sát giao thông sẽ tập trung bố trí lực lượng chỉ huy, điều tiết nhằm đảm bảo người dân di chuyển thuận lợi.

Theo khuyến cáo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, người dân nên chủ động lựa chọn khung giờ phù hợp và cân nhắc các lộ trình thay thế. Việc này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn góp phần giảm áp lực giao thông đô thị.

Sự chung tay của mỗi người tham gia giao thông sẽ là yếu tố quan trọng để hành trình trở về sau kỳ nghỉ lễ được an toàn, văn minh và thuận lợi hơn./.

Nhiều khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc giao thông trước kỳ nghỉ Lễ 2/9 Chiều 29/8/2025, ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường khu vực cửa ngõ ra vào Thành phố Hồ Chí Minh và các nút giao thông lớn xảy ra ùn tắc.