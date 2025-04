Ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến đường trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 29/4 là ngày đi làm cuối của người dân Hà Nội trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Tại một số bến xe khách và các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô, mật độ giao thông tăng cao. Một số tuyến đường ùn tắc kéo dài theo chiều từ nội đô đi các tỉnh, thành phố.

Điển hình như vào thời điểm 18 giờ, xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài trên tuyến đường Giải Phóng (đoạn từ Bến xe Giáp Bát) đến đường Ngọc Hồi (đoạn Bến xe Nước Ngầm). Các phương tiện di chuyển khó khăn. Tại những đoạn có đèn tín hiệu giao thông, các phương tiện phải đợi 5 nhịp đèn mới có thể lưu thông qua.

Tương tự, tình trạng ùn tắc cục bộ cũng xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Thuận theo hướng đi Quốc lộ 5A, nhất là tại các nút giao ngã 3, 4 và điểm có đèn tín hiệu giao thông.

Trên đường Vành đai 3, ùn tắc cả hai chiều, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng từ Bến xe Mỹ Đình di chuyển lên Cầu Thăng Long và ngược lại.

Cùng thời điểm, tại các bến xe như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Gia Lâm... lượng khách đến sảnh, nhà chờ các bến xe khá đông. Người dân đến các bến xe nêu trên phần lớn là sinh viên và người lao động tự do. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tại các bến xe đều điều tiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho hành khách lên xe xuất và rời bến.

Tại các tuyến đường đang ùn tắc, lực lượng Cảnh sát Giao thông đang nỗ lực phân làn, phân luồng để các phương tiện có thể lưu thông.

Bên cạnh đó, tại một số điểm ùn tắc cục bộ trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Giải Phóng, Ngọc Hồi... các lái xe đã phải tuân thủ hiệu lệnh điều khiển giao thông của lực lượng chức năng, thay vì nhìn đèn tín hiệu, để khơi thông cung đường.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội, dự báo, ngày mai 30/4 là ngày đầu tiên bước vào kỳ nghỉ lễ 5 ngày (30/4-1/5), nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Do đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã và đang tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi đi lại cho người dân.

Bên cạnh công tác phân luồng, điều tiết giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, các tuyến cửa ngõ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa các nguy cơ xung đột, ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng sẽ tập trung xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định; tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...

Trung tá Trần Tú Anh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 14 cho biết, các tổ công tác tập trung kiểm tra toàn diện các điều kiện an toàn của xe khách trước khi xuất bến và trên hành trình. Các hạng mục kiểm tra bao gồm điều kiện kỹ thuật của phương tiện, giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe, danh sách hành khách, thiết bị giám sát hành trình.

Cùng với đó, việc kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy đối với tài xế xe khách được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Điều này nhằm loại bỏ những tài xế không đủ điều kiện, thiếu ý thức, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng chục hành khách trên xe.

Lực lượng chức năng cũng kiên quyết xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc" hoạt động trá hình tại các khu vực xung quanh bến xe, bệnh viện, trường học, khu dân cư. Các phương tiện dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông sẽ bị xử lý nghiêm, góp phần lập lại trật tự trong hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Anh Nguyễn Cao Sơn (Thái Thụy, Thái Bình) đang đợi lên xe tại bến xe Mỹ Đình chia sẻ: "Kỳ nghỉ lễ năm nay giá máy bay nội địa tăng cao, trong khi thu nhập của người dân còn thấp, xu hướng tiết kiệm tiêu dùng. Vì vậy, nhiều hành khách sẽ lựa chọn điểm du lịch, tham quan gần hơn, di chuyển bằng phương tiện có chi phí thấp hơn, như ô tô, do đó lượng khách đến bến xe tăng cao."

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, dự báo lưu lượng hành khách qua bến trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tăng cao vào chiều ngày 29/4 và ngày 30/4, sau đó lượng khách sẽ giảm dần trong các ngày tiếp theo tương đương các ngày thường và không vượt quá khả năng đáp ứng của các xe vận hành theo biểu đồ trên tuyến. Kể từ chiều ngày 29/4 và ngày 30/4, hành khách đi về sẽ tăng mạnh.

Cụ thể trong các ngày cao điểm, lượng khách tại Bến xe Giáp Bát đạt cao nhất trong các ngày cao điểm như chiều 29/4 và ngày 30/4 với khoảng 20.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là 900 lượt xe/ngày. Do là các tuyến có cự ly ngắn hành khách đi lại chủ yếu vào ban ngày, lượng khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Tại Bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 8.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 400 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh...

Tại Bến xe Mỹ Đình lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 22.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn: 950 lượt xe/ngày, tăng chủ yếu ở các tuyến đường: Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng... Đây là các tuyến có cự ly dài, thời gian di chuyển trên xe lâu nên khách hàng sẽ tập trung đông vào chiều và đêm ngày 29/4, ngày và đêm ngày 30/4./.

