Ngày hội Doanh nhân Malaysia 2025: Dấu ấn kết nối từ Việt Nam

Bằng cách kết nối doanh nhân với thị trường và thúc đẩy hợp tác chiến lược, HUN 2025 góp phần tác động kinh tế dài hạn, thúc đẩy tăng trưởng thông qua du lịch, xuất khẩu và quan hệ đối tác bền vững.

Viên Luyến
Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Malaysia – Việt Nam Trần Thị Chang (trái) và Chủ tịch Phòng Thương mại doanh nhân Malaysia Abu Hasan (phải) ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)
Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Malaysia – Việt Nam Trần Thị Chang (trái) và Chủ tịch Phòng Thương mại doanh nhân Malaysia Abu Hasan (phải) ký thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Ngày 13/9, Phòng Thương mại Doanh nhân Malaysia (DPUM) tổ chức Ngày Doanh nhân quốc gia (HUN) 2025 tại Kuala Lumpur với chủ đề “Doanh nhân là trái tim quốc gia.”

Sự kiện kéo dài 5 ngày (12-16/9) quy tụ hơn 1.000 doanh nhân trong và ngoài nước, hàng chục nghìn khách tham quan, cùng nhiều hoạt động kết nối kinh doanh, triển lãm, lễ hội văn hóa-ẩm thực.

Sự kiện có sự tham gia tích cực của Hiệp hội Malaysia-Việt Nam cùng một số doanh nghiệp Việt Nam trong nước và tại Malaysia.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch DPUM Abu Hasan nhấn mạnh HUN 2025 không chỉ là nơi diễn ra hoạt động kinh doanh mà còn là trải nghiệm trọn vẹn, giới thiệu vẻ đẹp và sự đa dạng của Malaysia đến thế giới thông qua nhiều hoạt động khác nhau.

Chủ tịch Abu Hasan khẳng định HUN 2025 tôn vinh sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ giữa văn hóa và thương mại, minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đổi mới.

Bằng cách kết nối doanh nhân với thị trường và thúc đẩy hợp tác chiến lược, HUN 2025 sẽ góp phần tác động kinh tế dài hạn, thúc đẩy tăng trưởng thông qua du lịch, xuất khẩu và quan hệ đối tác bền vững.

Theo ban tổ chức, HUN 2025 cung cấp nền tảng toàn diện cho các doanh nhân trong và ngoài nước mở rộng mạng lưới trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, du lịch, văn hóa, di sản, thực phẩm, công nghiệp, nông nghiệp, đầu tư và dịch vụ.

malaysia-doanh-nhan.jpg
Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh (thứ 3, từ trái) chụp ảnh cùng các thành viên Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam tại gian hàng mây tre đan Việt Nam. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Các hoạt động tại sự kiện gồm các phiên thảo luận, kết nối hợp tác kinh doanh; giới thiệu và bán sản phẩm tại các gian hàng; biểu diễn nghệ thuật, lễ hội ẩm thực giúp du khách trải nghiệm văn hóa.

Ban tổ chức HUN 2025 đặt mục tiêu thu hút hơn 1.000 doanh nhân trong nước và quốc tế từ nhiều ngành nghề khác nhau, hàng chục ngàn lượt khách tham quan nội địa và quốc tế, hàng trăm thỏa thuận hợp tác kinh doanh, củng cố quan hệ đối tác và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp địa phương.

Trong số các nước Đông Nam Á tham gia sự kiện-gồm Indonesia, Singapore, Campuchia, Việt Nam - các gian hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và tiết mục múa nghệ thuật của Việt Nam nổi bật với đa dạng sản phẩm thủ công tinh xảo, các món ăn hấp dẫn và âm nhạc lôi cuốn thu hút sự chú ý của đông đảo du khách.

Tại gian hàng mây tre đan, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh-làng nghề Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Hà Nội cho biết ông và đồng nghiệp đã sẵn sàng tham gia sự kiện dù được mời gấp rút, tất cả với mục đích mang sản phẩm thủ công truyền thống giới thiệu đến bạn bè Malaysia và quốc tế, góp phần kết nối cho làng nghề Việt Nam.

Đáng chú ý, DPUM và Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam (MVFA) ký biên bản ghi nhớ hợp tác 3 năm, tập trung vào thúc đẩy thương mại, khởi nghiệp, giao lưu văn hóa-cộng đồng và chia sẻ tri thức.

Theo Chủ tịch DPUM Abu Hasan, sự kiện khẳng định sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đổi mới, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn thông qua du lịch, xuất khẩu và quan hệ đối tác bền vững./.

