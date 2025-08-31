Sôi động cuộc diễu hành mừng 68 năm Quốc khánh của Malaysia

Ngày 31/8, tại thủ đô hành chính Putrajaya, Malaysia đã tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 68 trong không khí sôi động, thu hút sự tham gia của hơn 100.000 người dân và du khách.

Sự kiện năm nay - được tổ chức dưới sự chủ trì của Quốc vương Sultan Ibrahim, cùng với sự hiện diện của Thủ tướng Anwar Ibrahim và các quan chức cấp cao của chính phủ, nhấn mạnh thông điệp của Chính phủ Malaysia về ưu tiên phúc lợi của người dân và sự đoàn kết dân tộc.

Buổi lễ bắt đầu lúc 8h00 với nghi thức chào mừng Hoàng gia và các nghi lễ quốc gia, kèm theo 14 phát đại bác tượng trưng cho 14 bang của Malaysia.

Điểm nhấn của sự kiện là cuộc diễu hành và rước kiệu quy mô lớn, với sự tham gia của hơn 14.000 người thuộc 81 đoàn diễu hành, đại diện cho nhiều lĩnh vực quan trọng của đất nước. Cuộc diễu hành được chia thành 6 phân đoạn chính, đại diện cho hình ảnh của quốc gia, nhân dân, phúc lợi, an ninh quốc gia, trình diễn hàng không và màn trình diễn đặc sắc của các nhóm sắc tộc ở Malaysia.

Một trong những chi tiết được khán giả mong chờ nhất là màn trình diễn của Lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia, với sự tham gia của 30 máy bay, trong đó có tiêm kích Su-30MKM của Nga, F/A-18D Hornet của Mỹ và máy bay vận tải Airbus A400M.

Đoàn diễu hành năm nay có sự tham gia lần đầu tiên của Đoàn chủ tịch ASEAN 2025, đánh dấu vai trò chủ tịch luân phiên của Malaysia trong khối khu vực.

Bên cạnh đó, Malaysia cũng quảng bá du lịch quốc gia thông qua diễu hành với sự xuất hiện của các linh vật địa phương được yêu thích như Didi & Friends và Ejen Ali, cùng với các nghệ sĩ và vận động viên xuất sắc.

Sự kiện được tô điểm thêm bằng màn trình diễn đồ họa người và hợp xướng, với sự tham gia của 2.000 học sinh từ 50 trường trung học.

Bên cạnh cuộc diễu hành, lễ kỷ niệm còn có các màn trình diễn đặc biệt. Nổi bật là màn biểu diễn Kèn túi lần đầu tiên của Lực lượng Vũ trang Malaysia, kết hợp cả 3 quân chủng. Với 130 nhạc công, màn trình diễn có sự kết hợp của nhiều loại trống đã tạo nên một giai điệu mạnh mẽ và lôi cuốn người xem.

Lễ kỷ niệm kết thúc bằng màn trình diễn văn hóa sôi động, tái hiện các điệu múa truyền thống, tượng trưng cho sự thống nhất và hài hòa trong di sản văn hóa đa dạng của Malaysia./.

