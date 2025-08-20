Điện hạt nhân - Lựa chọn mới trong lộ trình năng lượng của Malaysia

Malaysia đang đẩy mạnh nghiên cứu về tính khả thi của năng lượng hạt nhân, trong đó có các dự án lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR), nhằm đảm bảo nguồn cung điện ổn định và bổ trợ cho quá trình phát triển năng lượng tái tạo.



Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại Hội nghị Xây dựng Xanh Quốc tế 2025 (IGBC 2025), Phó Thủ tướng Malaysia kiêm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Năng lượng và Chuyển đổi Nước Datuk Seri Fadillah Yusof cho biết, nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá chiến lược quản lý chất thải để tích hợp dự án điện hạt nhân một cách có trách nhiệm vào hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Malaysia sẽ xem xét độ an toàn, hiệu quả của các công nghệ hiện có cũng như mức độ chấp thuận của công chúng.

Ông Fadillah cho biết các ngành công nghiệp trong nước phản hồi tích cực và mong chính phủ đẩy nhanh tiến độ, song nhấn mạnh cần chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp, cả về chuyên môn lẫn khả năng triển khai và vận hành thực tế.



Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Malaysia phải nghiên cứu việc tuân thủ 18 thỏa thuận quốc tế đã ký kết, trong đó có một số hiệp định với Mỹ.

Sau khi hoàn tất nghiên cứu toàn diện, nước này mới xác định liệu điện hạt nhân có thể trở thành một phần của cơ cấu năng lượng tương lai hay không.



Song song với nghiên cứu hạt nhân, Malaysia sẽ triển khai Kế hoạch Hành động quốc gia về hiệu quả năng lượng giai đoạn 2026-2035, nằm trong Kế hoạch Malaysia lần thứ 13, với mục tiêu tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 35% vào năm 2025 và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong mọi lĩnh vực.

Chính phủ coi điện xanh là động lực tăng trưởng, đồng thời thực hiện Lộ trình Chuyển đổi Năng lượng Quốc gia hướng tới 70% công suất năng lượng tái tạo trong tổng cơ cấu năng lượng vào năm 2050, trong đó có các dự án điện Mặt trời quy mô lớn và công nghệ hydro.



Malaysia khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan để vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa thúc đẩy một tương lai bền vững, thịnh vượng và xanh cho các thế hệ mai sau./.

