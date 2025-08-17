Nhà máy điện thẩm thấu đầu tiên của Nhật Bản đi vào hoạt động

Nhà máy điện thẩm thấu đầu tiên của Nhật Bản, sản xuất điện từ sự chênh lệch nồng độ muối giữa môi trường nước biển và nước ngọt, đã chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng này tại tỉnh Fukuoka, Tây Nam Nhật Bản.

Đây là nhà máy thứ hai trên thế giới ứng dụng công nghệ sản xuất điện thẩm thấu, sau một công ty Đan Mạch đưa vào vận hành từ năm 2023.

Cơ quan Cấp nước tỉnh Fukuoka - đơn vị vận hành nhà máy, cho biết điện thẩm thấu là "nguồn năng lượng tái tạo thế hệ mới, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay thời gian và đặc biệt không phát thải carbon dioxide."

Năng lượng điện thẩm thấu, còn được gọi là năng lượng gradien độ mặn, được tạo ra thông qua quá trình thẩm thấu.

Trong quá trình này, nước biển cô đặc - sản phẩm phụ từ việc chiết xuất nước ngọt - được tách ra khỏi nước đã qua xử lý từ một cơ sở xử lý nước thải bằng một màng thấm. Màng này chỉ cho phép phân tử nước đi qua, ngăn các tạp chất khác.

Áp suất tạo ra từ sự chuyển động của nước từ bể chứa nước ngọt sang bể chứa nước mặn sẽ làm quay một tuabin. Tuabin này sau đó truyền động cho máy phát điện để tạo ra điện năng.

Dự kiến, nhà máy điện thẩm thấu tại Fukuoka sẽ sản xuất khoảng 880.000 kilowatt-giờ (kWh) điện mỗi năm. Lượng điện này sẽ được sử dụng để vận hành một nhà máy khử muối, cung cấp nước ngọt cho thành phố Fukuoka và các khu vực lân cận.

Giáo sư danh dự Akihiko Tanioka - chuyên gia về năng lượng thẩm thấu tại Viện Khoa học Tokyo, hy vọng công nghệ sản xuất điện thẩm thấu sẽ được ứng dụng rộng rãi tại Nhật Bản và trên toàn thế giới./.

