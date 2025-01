Ngày mùng 2 Tết: Giá cả hàng hóa và nhu yếu phẩm không có biến động

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết: Ngày 30/1 là ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ không có diễn biến bất thường về giá. Diễn biến giá cả thị trường nhìn chung tương đối ổn định so với ngày Mùng 1 Tết.

Trong ngày Mùng 2 Tết, nhiều chợ, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại vẫn đóng cửa nghỉ Tết. Tuy nhiên, ngoài một số siêu thị cửa hàng phục vụ xuyên Tết như: Aeon Mall, Gigamall từ hôm Mùng 1, hôm nay Mùng 2 Tết đã có thêm một số hệ thống chuỗi siêu thị lớn như Co.opmart, Co.opXtra, BigC và Go! đã mở cửa khai xuân đón khách trở lại, với thời gian hoạt động từ 8 - 22h để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu của người dân đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, giúp người dân có thể dễ dàng mua sắm trong những ngày đầu năm mới. Một số chợ dân sinh nhỏ lẻ cũng đã mở hàng lấy ngày đầu năm chủ yếu bán các loại hoa tươi, rau xanh, gia vị, củ, quả...

Tại Hà Nội nhìn chung giá cả ổn định không có biến động bất thường. Khu vực khảo sát giá tại Chợ Thổ Quan-Khâm Thiên, chợ Kim Liên-Đống Đa, chợ Thái Thịnh, chợ Ngọc Hà-Ba Đình, chợ Ngô Sỹ Liên-Đống Đa, chợ Tam Trinh- Hoàng Mai, chợ Văn Chương-Đống Đa…: hầu như các cửa hàng, chợ đều đóng cửa ngày mùng 2 Tết, chỉ có vài người bán nhỏ lẻ chủ yếu hoa tươi, rau xanh hoặc thịt cá tươi sống mở cửa hàng lấy ngày đầu năm, do mới là Mùng 2 Tết, người dân chủ yếu đi chúc Tết nên không phát sinh nhiều nhu cầu mua sắm.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh một số hệ thống cửa hàng tiện lợi như Family Mart, GS25, Kingfood Mart... hoạt động xuyên suốt Tết vẫn mở cửa phục vụ 24/24, Mùng 2 Tết có thêm một số siêu thị như Coop mart, Satra… hoạt động trở lại nhưng thời gian hoạt động ngắn hơn so với ngày thường phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Tại thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ... một số siêu thị và cửa hàng đã mở cửa hoạt động trở lại. Trong ngày đầu năm mới, người dân chủ yếu đi chúc tết, đi chơi và đi lễ đầu năm tại các đền, chùa. Giá trông giữ xe máy cơ bản không thay đổi so với ngày thường là 5.000 đồng, cá biệt một số đền, chùa nhỏ có những điểm trông xe tự phát mức giá là 10.000-20.000 đồng/xe tuy không nhiều.

Cục Quản lý giá dự báo giá cả thị trường trong ngày mùng 3 Tết không có sự biến động bất thường về giá do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm không nhiều, người dân đa phần đã mua sắm, dự trữ đầy đủ trước Tết.

Nguồn cung hàng hóa vẫn đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu do tại các tỉnh, thành phố lớn, từ Mùng 3 Tết đã có thêm nhiều siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa phục vụ đón khách trở lại như BRG Mart, Co.opmart, Co.opXtra, BigC và Go!... và một số siêu thị lớn Aeon Mall, Giga Mall và các cửa hàng tiện lợi như Circle K, Family Mart, B’s mart, Agami... vẫn hoạt động xuyên Tết từ Mùng 1 để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu của người dân đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, giúp người dân có thể dễ dàng mua sắm trong những ngày đầu năm mới.

Theo Cục Quản lý giá việc các hệ thống siêu thị duy trì hoạt động xuyên Tết đã tác động tích cực đến thị trường, giúp duy trì nguồn cung hàng hóa dồi dào, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân khi các các chợ truyền thống tạm ngừng đóng cửa nghỉ Tết.

Cục Quản lý giá cũng dự báo các mặt hàng thiết yếu giá cả tương đối ổn định do nhu cầu phát sinh ít. Theo quy luật những ngày Tết đầu năm, người dân chủ yếu du xuân tại các khu vực tâm linh và các địa điểm vui chơi lớn các trong cả nước sẽ thu hút một lượng khách đến tham quan, vui chơi giải trí nên dự báo giá các dịch vụ như trông giữ xe tư nhân, dịch vụ ăn uống và đồ dâng lễ thắp hương có thể nhích tăng so với ngày thường do chi phí nhân công lao động tăng trong thời gian nghỉ Tết. Một số mặt hàng nước giải khát có ga, bia và nước ngọt gần các tụ điểm du lịch vui chơi do các hộ kinh doanh nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu du khách du xuân có thể tăng giá.

Từ ngày mùng 3 Tết như mọi năm thị trường sẽ dần sôi động hơn do người dân bắt đầu các hoạt động đi chơi ngày Tết, nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm, địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại. Do đó, Cục Quản lý giá kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn để chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến./

