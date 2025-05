Nghệ An: Ngăn chặn hơn nửa tấn mì chính giả trước khi đưa ra thị trường

Ngày 1/5, ông Nguyễn Văn Hường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, lực lượng này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện một hộ kinh doanh tại chợ Vinh (phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) buôn bán trên 500kg mì chính không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 3 tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra quầy hàng của hộ kinh doanh Đinh Thị H., tại khu vực Tây chợ Vinh.

Tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện 174 gói bột ngọt loại 1kg mang nhãn hiệu MIWON và AJINOMOTO có dấu hiệu giả mạo. Bên cạnh đó, còn có 350kg bột ngọt được đóng bao, không rõ nhãn mác, nguồn gốc.

Toàn bộ số hàng trên đã bị tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cũng đã phát hiện và xử phạt hai cơ sở kinh doanh gần 1 tấn giò me và thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp và không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ thị trường trên địa bàn, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an toàn thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển lành mạnh./.

