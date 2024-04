Nghệ An: Phá thành công đường dây ghi lô, đề mỗi ngày 1 tỷ đồng

Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã phá thành công chuyên án, bắt 13 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền giao dịch từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/ngày.

Các đối tượng trong đường dây ghi số lô, đề bị bắt giữ. (Ảnh TTXVN: phát)

Ngày 2/4, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết lực lượng Công an đã phá thành công chuyên án, bắt 13 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền giao dịch lớn và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, nắm bắt thông tin từ cơ sở, Công an huyện Diễn Châu phát hiện trên địa bàn xã Diễn Yên có một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề với nhiều đối tượng tham gia, số tiền giao dịch lớn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Các đối tượng trong đường dây hoạt động rất tinh vi, kín kẽ, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, không giao dịch trực tiếp với nhau ở nhà riêng mà sử dụng mạng Internet và các ứng dụng Facebook, Zalo, Viber nhắn tin để chuyển bảng mua bán lô, đề.

Các đối tượng đại lý cấp 1 chuyên gom bảng lô, đề rồi chuyển cho Lê Đức Dũng sinh năm 1979, trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (là đối tượng cầm đầu đường dây ghi số lô, số đề).

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch và có nhiều thủ đoạn khác nhằm đối phó cơ quan chức năng. Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Diễn Thịnh, Diễn Tân, Diễn Yên huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ, chia thành các tổ công tác khám xét khẩn cấp 13 địa điểm.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án./.

