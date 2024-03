Nghệ An: Triệt phá đường dây ghi lô, đề giao dịch gần 1 tỷ đồng mỗi ngày

Tại Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Yên Thành đồng chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Cục nghiệp vụ Bộ Công an vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc lô đề liên tỉnh sử dụng công nghệ cao quy mô lớn, bắt giữ 10 đối tượng trú các tỉnh Nghệ An, Bình Dương và thành phố Hà Nội.

Đường dây trên do Hoàng Thế Vinh, sinh năm 1976, trú phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, cầm đầu.

Để điều hành đường dây, Hoàng Thế Vinh đã cấu kết với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước để đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề.

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt cơ quan Công an… Tại Nghệ An, có 4 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây đánh bạc nói trên, trong đó Nguyễn Cảnh Minh, sinh năm 1988, trú xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, được cơ quan Công an xác định là người điều hành “đại lý” tổng.

Sau thời gian theo dõi, ngày 26/3 vừa qua, Ban chuyên án đã chia thành 10 Tổ công tác bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc nói trên trú tại tỉnh Nghệ An, tỉnh Bình Dương và thành phố Hà Nội.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm 21 điện thoại di động, 2 ôtô và nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô, đề trong 1 ngày là gần 1 tỷ đồng.

Chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng./.

