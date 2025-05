Nghệ An: Truy điệu, an táng 76 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 20/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ an táng 76 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế tại Lào.

Đây là các hài cốt được Đội quy tập (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) tìm kiếm, cất bốc tại các tỉnh Xaysomboun, Vientiane, Xiangkhoang, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào trong mùa khô 2024-2025.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An nhấn mạnh trong cuộc chiến đấu sinh tử vì nghĩa lớn, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, nhiều cán bộ, chiến sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất nước bạn Lào, trong đó có hơn 12.000 chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Xiangkhoang, Vientiane, Xaysomboun.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh khẳng định Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội ta rất tự hào về những tấm gương chiến đấu anh dũng và hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ.

Với tinh thần đoàn kết, quả cảm, mưu trí, các liệt sỹ đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng hai nước, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và trang sử hào hùng của hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Nghi lễ an táng 76 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, cấp ủy, chính quyền địa phương nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của Dân tộc, của quê hương Xô Viết ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần chiến đấu dũng cảm của các anh hùng liệt sỹ; phát huy nội lực, khai thác tốt ngoại lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và Nhân dân các bộ tộc Lào anh em nói chung, 3 tỉnh Xiangkhoang, Vientiane, Xaysomboun nói riêng đã chăm sóc, đùm bọc quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam như những đứa con ruột thịt của mình; chăm sóc phần mộ, hương khói, thờ cúng và tổ chức thăm viếng các anh linh liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sivilay Sengchaluen, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiangkhoang, đại diện lãnh đạo 3 tỉnh Xiangkhoang, Vientiane, Xaysomboun bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, vô cùng quý giá cho cách mạng Lào; các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hiến nguyện tuổi trẻ, không tiếc xương máu cho sự nghiệp giải phóng đất nước Lào.

Ông Sivilay Sengchaluen khẳng định mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Lào sẽ càng phát triển.

Đại biểu thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Nghĩa trang; bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc với các liệt sỹ; tổ chức an táng trọng thể 76 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào theo nghi thức Quân đội.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam-Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An; với tinh thần trách nhiệm cao cả và tình cảm sâu nặng với các anh hùng liệt sỹ, Ban công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh Xiangkhoang, Vientiane, Xaysomboun (Lào) tìm kiếm, cất bốc, quy tập 12.740 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất nước bạn Lào.

Trong đó, 1.680 hài cốt có tên, quê quán và đã tổ chức bàn giao 937 hài cốt liệt sỹ để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sỹ.

Mùa khô năm 2024-2025, mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập phần mộ các liệt sỹ hy sinh trên đất bạn Lào gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhất là địa hình vùng núi xa xôi, hiểm trở, thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Nhưng với trách nhiệm và lòng biết ơn với các anh hùng, liệt sỹ; cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) đã tìm kiếm, cất bốc được 76 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào./.

