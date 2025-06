Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Chiều 16/6, tại Tây Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Vũ Như Hà, sinh năm 1970, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.