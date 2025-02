Người mẹ dừng xe trên cao tốc để đánh con trai gây ra cuộc tranh cãi nảy lửa

Một đoạn video ghi lại sự việc xảy ra ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào giữa tháng Hai đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nước này, gây ra cuộc tranh luận nảy lửa về phương pháp nuôi dạy con cái.

Hangzhou Daily đưa tin trong clip người mẹ, họ Trương, đã dừng xe ở làn khẩn cấp trên đường cao tốc và ép con trai xuống khỏi xe để "dạy dỗ" cậu bé.

Video gây sốt cho thấy người mẹ dùng một cành cây đánh liên tục vào mông cậu bé khoảng 8 tuổi. Cậu bé khóc lóc thảm thiết trong khi mẹ đánh đòn và cảnh tượng này đã được ghi lại bởi một người ngồi trong xe.

Trương cho biết cô đã tức giận vì con trai không muốn tiếp tục chuyến đi về nhà. Cậu bé bắt đầu phản đối ầm ĩ và đe dọa sẽ nhảy ra khỏi xe.

“Tôi thấy phương pháp giáo dục bằng lời nói không có hiệu quả và hành động của con trai ảnh hưởng đến khả năng lái xe của tôi,” Trương chia sẻ.

“Tôi biết mình sẽ bị phạt vì dừng xe trên cao tốc. Nhưng tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi cần phải dạy cho con trai một bài học ngay lập tức,” cô nói thêm.

Theo quy định an toàn giao thông đường bộ của Trung Quốc, những người dừng xe trên làn đường khẩn cấp trên cao tốc mà không phải trong tình huống khẩn cấp sẽ bị phạt 200 nhân dân tệ (tương đương 27 USD) và bị trừ 9 điểm trên giấy phép lái xe.

Trương cho biết theo quy định trong gia đình cô, khi một người đang giáo dục con cái, các thành viên khác trong gia đình không được can thiệp. Đó là lý do tại sao người quay video trong xe không can ngăn.

Ngày 18/2, Trương đã phát một video trên mạng xã hội, trong đó con trai cô thừa nhận sai lầm của mình. “Con nhận ra rằng việc nhảy ra khỏi xe trên cao tốc là rất nguy hiểm. Đó là sai lầm. Con hy vọng các trẻ em khác sẽ không học theo con,” cậu bé nói.

Sự việc đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên một nền tảng mạng xã hội lớn ở Trung Quốc.

Trẻ em đôi khi không nhận thức được rằng hành động của chúng có thể ảnh hưởng đến người khác hoặc không mang lại kết quả tích cực. Vì thế, chúng có thể lặp lại các hành vi này khi cảm thấy mình có thể đạt được mục đích. (Nguồn: Vietnam+)

“Mới đầu tôi nghĩ người mẹ không ổn định. Nhưng sau khi biết thêm chi tiết về sự việc, tôi ủng hộ cô ấy,” một người dùng mạng chia sẻ.

Tuy nhiên, một người khác bình luận: “Vẫn rất nguy hiểm khi đánh trẻ trên đường. Nếu nó chạy ra giữa đường thì sao? Tốt hơn hết là đánh sau khi về nhà.”

Trẻ nhỏ đôi khi bướng bỉnh, đưa ra những đòi hỏi vô lý và gây áp lực buộc cha mẹ phải đáp ứng. Khi không vừa ý, chúng có thể khóc lóc, ăn vạ, thậm chí buông lời đe dọa. Tình trạng này không hiếm gặp trong quá trình phát triển của trẻ, và nhiều cha mẹ cảm thấy lo lắng, khó khăn trong việc đối phó. Nguyên nhân dẫn đến hành vi này thường xuất phát từ sự phát triển tâm lý và cảm xúc của trẻ. Ở độ tuổi nhỏ, trẻ chưa có khả năng tự kiểm soát cảm xúc một cách hoàn thiện, và vì vậy, chúng thường thể hiện sự không hài lòng qua hành vi bướng bỉnh, khóc lóc hoặc đe dọa. Bên cạnh đó, việc trẻ cảm thấy thiếu thốn sự chú ý hoặc muốn thử thách giới hạn của cha mẹ cũng có thể khiến chúng đưa ra những yêu cầu vô lý. Một yếu tố khác là sự thiếu hiểu biết về hậu quả của hành vi của mình. Trẻ em đôi khi không nhận thức được rằng hành động của chúng có thể ảnh hưởng đến người khác hoặc không mang lại kết quả tích cực. Vì thế, chúng có thể lặp lại các hành vi này khi cảm thấy mình có thể đạt được mục đích. Vậy cha mẹ nên ứng phó như thế nào? Kiên nhẫn và bình tĩnh: Khi đối mặt với hành vi của trẻ, việc giữ bình tĩnh và không phản ứng một cách tiêu cực là rất quan trọng. Trẻ nhỏ rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người lớn, vì vậy, việc duy trì sự bình tĩnh sẽ giúp giảm bớt căng thẳng và giúp trẻ cảm thấy an toàn. Thiết lập giới hạn rõ ràng: Cha mẹ nên đặt ra các quy tắc rõ ràng và kiên định về hành vi mà mình mong muốn từ trẻ. Việc nhất quán trong việc thi hành các quy tắc sẽ giúp trẻ nhận thức được đâu là giới hạn mà chúng không thể vượt qua. Khuyến khích hành vi tích cực: Thay vì chỉ tập trung vào hành vi tiêu cực, cha mẹ nên khuyến khích trẻ bằng cách khen ngợi khi chúng có những hành động đúng mực. Điều này giúp trẻ cảm thấy tự hào và muốn tiếp tục duy trì hành vi tích cực. Giải thích lý do: Thay vì chỉ đơn thuần cấm đoán, cha mẹ có thể giải thích lý do tại sao một số hành vi là không thể chấp nhận được. Điều này giúp trẻ hiểu được hậu quả và tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc. Cung cấp sự lựa chọn: Thay vì chỉ yêu cầu trẻ làm theo một cách cứng nhắc, cha mẹ có thể đưa ra những lựa chọn trong phạm vi cho phép. Điều này giúp trẻ cảm thấy mình có quyền kiểm soát và giảm bớt cảm giác bị ép buộc. Tạo môi trường yêu thương và an toàn: Cuối cùng, tạo ra một môi trường gia đình đầy tình yêu thương và sự chăm sóc sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn và tự tin. Khi trẻ cảm thấy được yêu thương và hiểu rõ rằng cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe, chúng sẽ dễ dàng tiếp thu các giá trị và quy tắc trong cuộc sống. Đối mặt với những tình huống trên, cha mẹ cần nhớ rằng mỗi trẻ em là một cá thể riêng biệt, và có thể cần những cách tiếp cận khác nhau để giúp trẻ phát triển tốt nhất./.

