Người Việt mạnh tay chi tiêu khiến tổng bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tăng vọt

Ngày 6/9, Cục Thống kê công bố những số liệu ấn tượng về tình hình bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng với sức mua mạnh mẽ của người dân. Đặc biệt, tháng Tám với các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, đã trở thành cú hích lớn, thúc đẩy mức tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch của người dân lên mức cao.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Tám đã tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước và lũy kế tám tháng tăng 9,4%.

Báo cáo của Cục thống kê cho hay tháng Tám đã chứng kiến sự bùng nổ về chi tiêu của người tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 588,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng Bảy và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Điều này được lý giải bởi các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch và mua sắm.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý, như doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, lương thực, thực phẩm tăng 12,3%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 10,4%, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,2%, du lịch lữ hành tăng 15,2%.

Tính chung tám tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã đạt xấp xỉ 4,58 triệu tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn mức 8,9% của cùng kỳ năm 2024). Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng trưởng thực tế là 7,2%.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 3,49 triệu tỷ đồng, chiếm 76,3% tổng mức và tăng 8,1% so với cùng kỳ (trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 10,1%, vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 7,4%, may mặc tăng 7,3%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 6,7%). Các địa phương ghi nhận mức tăng trưởng cao là Đà Nẵng (+9,4%), Cần Thơ (+8,6%), Hà Nội (+8,2%), Thành phố Hồ Chí Minh (+8,1%) và Hải Phòng (+8,0%).

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 552,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng mức và tăng 14,7%. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 61,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng trưởng ấn tượng 20,3%. Doanh thu dịch vụ khác đạt 469,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng mức và tăng 11,9% so với cùng kỳ./.

