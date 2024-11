Nguy cơ bị tấn công mạng sẽ tăng theo cấp số nhân khi có sự hỗ trợ của AI

Toàn cảnh Hội thảo - Triển lãm Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2024. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại Hội thảo - Triển lãm Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2024 diễn ra vào ngày 21/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương cho biết năm 2024 đánh dấu bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thông tin, thể hiện qua việc vươn lên vị trí 17/194 quốc gia về xếp hạng an ninh mạng toàn cầu.

Số vụ tấn công mạng trong 9 tháng đầu năm 2024 đã giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Hệ thống giám sát quốc gia đã xử lý hơn 10,5 tỷ bản tin, ngăn chặn thành công hơn 14.552 website độc hại, bảo vệ an toàn cho hơn 11,32 triệu người dùng.

Tuy nhiên theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, chúng ta vẫn đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Nạn lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp với hàng trăm nghìn lượt phản ánh. Việc hơn 90% camera giám sát có nguồn gốc nước ngoài đang đặt ra những lo ngại về bảo mật dữ liệu quốc gia. Đáng chú ý, nguồn nhân lực an ninh mạng của chúng ta còn khá khiêm tốn với khoảng 38.000 người, chủ yếu tập trung ở khu vực tư nhân.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng nhấn mạnh, các cuộc tấn công mạng liên tục phát triển với mức độ ngày càng tinh vi phức tạp, đặc biệt khi có sự hỗ trợ của AI, nguy cơ chúng ta phải đối mặt sẽ ngày càng tăng theo cấp số nhân. "Vì vậy, mọi cơ quan, tổ chức cần liên tục cải thiện năng lực an toàn thông tin, chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn thông tin và duy trì công tác này một cách liên tục."

An ninh Mạng Việt Nam 2024: Trí tuệ Nhân tạo sẽ tạo ra công cụ lừa đảo mới Trí tuệ Nhân tạo đã có những bước phát triển thần kỳ trong năm 2023, tiếp tục bùng nổ ứng dụng trong năm 2024 và sẽ kéo theo những công cụ phục vụ mục đích xấu như lừa đảo, tấn công mạng.

Năm 2024 được coi là năm phổ cập hạ tầng số, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số quốc gia dùng thống nhất trên toàn quốc và phạm vi mỗi địa phương, góp phần nâng cao năng lực quản trị dữ liệu. Trong đó, an toàn thông tin cần được đặt lên hàng đầu. Tất cả các cơ sở dữ liệu quan trọng và các nền tảng số quốc gia phải được bảo vệ theo quy định tại Luật An toàn thông tin và Luật An ninh mạng.

Nắm bắt xu thế đó, hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2024 được diễn ra với chủ đề : "An toàn thông tin cho hạ tầng dữ liệu và nền tảng số quốc gia."

Sự kiện được bảo trợ bởi Bộ Thông tin và Truyền thông, do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), phối hợp với Cục An toàn thông tin tổ chức.

Theo ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch VNISA, việc đảm bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số quốc gia cũng chính là bảo vệ không gian mạng quốc gia và góp phần xây dựng nền móng an toàn, vững chắc cho công cuộc chuyển đổi số. Với tầm quan trọng đó, việc đảm bảo an ninh, an toàn cho hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số cần phải được quan tâm ngay từ khi bắt đầu xây dựng, với nguyên tắc bảo đảm an toàn ở mức cao nhất. Bảo đảm an toàn thông tin phải luôn song hành với xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu và nền tảng số. Đây cũng là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp công nghệ thông tin, an toàn thông tin đang hoạt động tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch VNISA. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Thành Hưng cho biết VNISA lựa chọn chủ đề Ngày An toàn thông tin năm nay là "An toàn thông tin cho hạ tầng dữ liệu và nền tảng số quốc gia" với mong muốn có thể tạo ra diễn đàn để cán bộ quản lý, chuyên gia có thể bàn thảo về xu hướng, các giải pháp hiệu quả để bảo vệ hạ tầng dữ liệu số cũng như đảm bảo vận hành an toàn các nền tảng số quốc gia trong hành trình chuyển đổi số đất nước.

Chương trình Hội thảo gồm 01 Phiên Toàn thể, 01 phiên Chuyên đề vào buổi sáng và 02 phiên Chuyên đề vào buổi chiều.

Một điểm nhấn quan trọng của Hội thảo là Lễ khai trương Nền tảng hỗ trợ diễn tập thực chiến an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, do Cục An toàn thông tin thực hiện.

Lễ khai trương Nền tảng hỗ trợ diễn tập thực chiến an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, do Cục An toàn thông tin thực hiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nền tảng cung cấp miễn phí kho tri thức và thông tin cần thiết hỗ trợ hoạt động diễn tập. Nó không chỉ giúp quản lý và tổ chức hoạt động này một cách chuyên nghiệp, mà còn số hóa quy trình, chuẩn hóa kỹ thuật, và kết nối các chuyên gia với tổ chức an toàn thông tin. Với nền tảng này, Cục An toàn thông tin hướng tới nâng cao chất lượng và điều phối hiệu quả các hoạt động diễn tập trên toàn quốc.

Phiên buổi sáng đã diễn ra Tọa đàm chính với chủ đề: “Phòng chống thất thoát dữ liệu và lửa đảo trực tuyến” do lãnh đạo Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo Vụ Thanh toán, Ngân hàng nhà nước và các chuyên gia an toàn thông tin cao cấp.

Trong buổi sáng cũng diễn ra phiên Chuyên đề với nội dung:”Đẩy mạnh hợp tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng” do Hiệp Hội An toàn thông tin Việt nam và Cục An toàn thông tin đồng chủ trì, có sự tham gia của Cục Trẻ em (Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội) và các tổ chức, doanh nghiệp như World Vission Việt Nam, Childfund Việt Nam, Save the Children,...

Buổi chiều sẽ diễn ra 2 phiên Hội thảo Chuyên đề diễn ra song song bao gồm: "Ứng dụng AI bảo đảm an toàn thông tin trong những ngành kinh tế trọng yếu" do và Lãnh đạo Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) và đại diện Cục An toàn thông tin đồng chủ trì.

Chuyên đề "Bảo vệ dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số" sẽ do Lãnh đạo Cục quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ) và Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ công an) đồng chủ trì, với các tham luận của các công ty an ninh mạng.

Cuối phiên chiều là Tọa đàm với chủ đề: “Bảo vệ dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin cho các hạ tầng trọng yếu."

Là một diễn đàn thường niên quan trọng, được sự quan tâm của cộng đồng an toàn, an ninh mạng trong nước và quốc tế, Hội thảo - Triển lãm Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm nay được kỳ vọng nhằm góp phần tạo ra môi trường chuyển đổi số an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước./.