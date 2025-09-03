Nhà nghiên cứu Argentina đánh giá Việt Nam bước vào giai đoạn “cất cánh”

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhà báo, nhà nghiên cứu người Argentina Gastón Fiorda cho rằng Việt Nam đang ở thời điểm mang tính bản lề, bước vào giai đoạn “cất cánh” với bốn trụ cột chiến lược: hoàn thiện thể chế pháp quyền, đột phá sáng tạo trong khoa học-công nghệ, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ông Fiorda nhấn mạnh rằng Việt Nam đang hoàn thiện giai đoạn hậu Đổi mới bằng việc xây dựng một Nhà nước hiệu quả hơn, hướng tới các mục tiêu ngắn hạn và trung hạn.

Ông đánh giá cao định hướng thu hút mạnh mẽ vốn tư nhân, đầu tư lớn, đồng thời điều chỉnh mô hình phát triển để củng cố vị thế quốc gia có thu nhập trung bình cao, tiến tới nhóm nước phát triển.

Theo ông Fiorda, để đạt mục tiêu này, Việt Nam cần nâng cao giá trị ở các lĩnh vực chiến lược như khoa học-công nghệ, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp sản xuất, gắn với quản lý bền vững tài nguyên. Đây là nền tảng để hình thành lực lượng lao động tay nghề cao, tăng sức cạnh tranh và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô.

Về cải cách thể chế, ông nhận định quá trình tinh gọn bộ máy là tất yếu, dù khó tránh khỏi giai đoạn tái cấu trúc phức tạp với việc sáp nhập bộ ngành, tinh giản đơn vị trùng lặp và xử lý chồng chéo chức năng.

Kết quả của tiến trình này sẽ được thể hiện rõ tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới - sự kiện chính trị trọng đại, tổng kết nhiệm kỳ 5 năm, bầu chọn lãnh đạo mới và xác lập tầm nhìn phát triển đến năm 2045, khi đất nước kỷ niệm 100 năm độc lập.

Nhà báo Fiorda cho rằng mục tiêu trọng tâm của Việt Nam trong giai đoạn này là đạt ngưỡng quốc gia thu nhập cao hoặc ít nhất là trung bình cao. Lợi thế nổi bật của Việt Nam chính là sự nhất quán trong các quyết sách chiến lược - yếu tố đã giúp đất nước trỗi dậy mạnh mẽ sau gần 40 năm Đổi mới.

Ông nhấn mạnh những nguyên tắc nền tảng như công nhận quyền người lao động, bình đẳng, tinh thần tập thể và đoàn kết - vốn hình thành từ trước khi thành lập Đảng năm 1930 - hiện được vận dụng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng và hội nhập.

Về những động lực và cơ hội cho giai đoạn phát triển mới, ông Fiorda cho rằng thách thức lớn nhất là duy trì tốc độ tăng trưởng đi đôi với công bằng, tránh tập trung lợi ích vào một số ngành hoặc nhóm nhỏ. Mỗi công dân cần được tạo cơ hội phát triển toàn diện, có cơ hội sở hữu nhà ở, tiếp cận y tế, giáo dục chất lượng, nâng cao thu nhập và tiếp cận hàng hóa-dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội.

Ông Fiorda nhấn mạnh Việt Nam không né tránh những thách thức này mà đang chủ động ứng phó, trong đó nghị sự Đại hội Đảng sắp tới sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững. Việt Nam là một trong những quốc gia ký nhiều hiệp định thương mại tự do nhất, kể cả với các nền kinh tế tư bản lớn, mà vẫn giữ vững nền tảng tư tưởng. Khả năng thích ứng với luật chơi toàn cầu đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia sẽ là thế mạnh giúp Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Trước bối cảnh quốc tế phức tạp và tác động của công nghệ số, ông Fiorda bày tỏ sự ngưỡng mộ tinh thần “tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc” của người Việt Nam.

Ông khẳng định dân tộc Việt Nam đã chứng minh sức mạnh đoàn kết khi vượt qua nghèo đói, chiến tranh và sẽ tiếp tục là động lực chính cho những thay đổi sắp tới. Sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng tinh thần đoàn kết bền bỉ, sẽ giúp Việt Nam vượt qua mọi thử thách và tiến vững vàng vào kỷ nguyên mới./.

