Nhiều hãng hàng không thông báo tạm dừng các chuyến bay đến Israel

Máy bay của hãng hàng không United Airlines. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/8, một loạt hãng hàng không như Lufthansa (Đức), United Airlines và Delta Air Lines (Mỹ) cùng với British Airways (Anh) đã tạm dừng các chuyến bay tới Israel trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông.

Lufthansa Group đưa ra thông báo cho biết ngày 1/8, hãng đã hủy toàn bộ các chuyến bay chở hàng và chở khách đến và đi từ Tel Aviv. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 8/8.

Người phát ngôn Lufthansa Group nêu rõ nguyên nhân dẫn đến quyết định trên là do những diễn biến đáng lo ngại hiện nay tại khu vực Trung Đông.

Người phát ngôn của Lufthansa Group cho biết thêm hãng sẽ gia hạn lệnh ngừng các chuyến bay đến và đi từ Thủ đô Beirut (Liban) đến ngày 12/8.

Theo hãng tin Kan, các chuyến bay rạng sáng 1/8 từ Munich (Đức) tới Tel Aviv của hãng hàng không Lufthansa và từ Vienna (Áo) tới Tel Aviv của hãng hàng không Áo Austrian Airlines đã bị chuyển hướng tới Cộng hòa Cyprus và Bulgaria.

Lufthansa giải thích việc chuyển hướng các chuyến bay là biện pháp phòng ngừa vì lý do an ninh và nhấn mạnh rằng sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của hãng hàng không này.

Trong khi đó, hãng hàng không Delta Air Lines thông báo tạm dừng các chuyến bay đến Tel Aviv đến hết ngày 2/8 do cuộc xung đột đang leo thang trong khu vực, trong khi United Airlines không nêu rõ thời gian.

Cả hai hãng hàng không - đều khai thác đường bay giữa thành phố New York (Mỹ) và Tel Aviv - cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh để quyết định các bước tiếp theo.

Tình hình khu vực Trung Đông đang trở nên căng thẳng hơn sau khi thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng trong một vụ oanh kích tại Iran.

Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi một chỉ huy hàng đầu của lực lượng Hezbollah tại Liban thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào Thủ đô Beirut nhằm đáp trả cuộc tấn công tại Cao nguyên Golan xảy ra hồi tuần trước.

Liên hợp quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế tránh xung đột lan rộng./.

