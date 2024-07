Khuyến cáo người Việt tại Israel hạn chế đến các khu vực không đảm bảo an ninh

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã ra thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt sở tại thực hiện một số biện pháp nhằm đảm bảo an ninh an toàn.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống khu vực Tayr Harfa, Liban, ngày 24/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trước tình hình căng thẳng leo thang giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Liban, ngày 30/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã ra thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt sở tại thực hiện một số biện pháp nhằm đảm bảo an ninh an toàn.

Thông báo cho biết tối 30/7 (giờ địa phương, tức rạng sáng 31/7 giờ Việt Nam), Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiến hành không kích vào thủ đô Beirut của Liban.

Vụ không kích nhằm vào chỉ huy của lực lượng Hezbollah, Fuad Shukr, người được cho là đứng sau vụ tấn công bằng tên lửa vào thị trấn Majdal Shams ở cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Sau cuộc không kích, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant khẳng định Hezbollah đã "vượt qua ranh giới đỏ."

Hội đồng khu vực Thượng Galilee, phía Bắc Israel đã yêu cầu người dân ở gần các nơi trú ẩn an toàn và hạn chế di chuyển cũng như tụ tập đông người.

IDF cho biết chưa có thay đổi nào đối với hướng dẫn dành cho người dân Israel. Tuy nhiên, vụ không kích nêu trên có thể dẫn đến cuộc trả đũa của lực lượng Hezbollah vào lãnh thổ Israel và có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện giữa hai bên.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo cộng đồng người Việt tại địa bàn:

1. Thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời sự Israel trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại. Hạn chế đến các khu vực không đảm bảo an ninh an toàn, khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah, nhất là khu vực miền Bắc Israel.

2. Tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại. Chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho bản thân và thân nhân trong bối cảnh chiến tranh hiện nay.

3. Thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán, trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân./.

Đường dây nóng bảo hộ công dân: 1. Anh Trần Văn Gioóc, Bí thư thứ Nhất, Điện thoại +972-555025616, email: giooctv.mofa@gmail.com. 2. Chị Nguyễn Thùy Anh, Bí thư thứ Hai, Điện thoại +972-52-727-4248, email: anhnguyen.mofavn@gmail.com. 3. Anh Vũ Đức Trí, Tùy viên, Điện thoại +972-50-994-0889, email: ductrivu.mofa@gmail.com.