Ninh Bình - Điểm đến được nhiều người lựa chọn trong dịp Tết năm 2024

Du khách chờ xuống thuyền thăm quan Khu du lịch sinh thái Tràng An sáng ngày mùng 5 Tết. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), toàn tỉnh ước đón gần 600.000 lượt khách, tăng 1,5 lần so với dịp Tết năm 2023.

Đại diện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, do thời tiết thuận lợi cho người dân du Xuân, tham quan, du lịch nên lượng khách tăng cao so với cùng kỳ các năm trước; trong đó có trên 115.000 lượt khách quốc tế (tăng gấp 3,9 lần), doanh thu ước đạt trên 700 tỷ đồng (tăng 27,3%).

Thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho thấy, tiêu biểu nhất vào ngày mùng 4 Tết, tỉnh đón 209.783 lượt khách, trong đó có 35.168 lượt khách quốc tế, 174.615 lượt khách nội địa.

Một số khu, điểm du lịch đón đông du khách như Cố đô Hoa Lư đón gần 20.000 lượt khách, Tràng An ước đón trên 85.000 lượt, chùa Bái Đính ước đón 170.000 lượt, khu phố cổ Hoa Lư ước đón trên 70.000 lượt khách, vườn chim Thung Nham đón trên 45.000 lượt khách...

Đặc biệt dịp Tết năm nay các điểm du lịch về đêm như chùa Bái Đính, Phố cổ Hoa Lư, vườn chim Thung Nham, quảng Trường Đinh Tiên Hoàng Đế... đều thu hút đông đảo du khách.

Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh du lịch được các cấp, ngành đảm bảo; không có tình trạng chen lấn, ép khách, xin tiền... Hình ảnh du lịch Ninh Bình được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

Cùng với lượng du khách tăng cao, công suất phòng bình quân dịp Tết đạt từ 80-85%, nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất phòng 100% trong các tối mùng 3, 4 Tết. Các đơn vị kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm quy định về kinh doanh du lịch, thực hiện nghiêm việc niêm yết, bán theo giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Sở Du lịch đã chỉ đạo Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, công ty lữ hành, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp đón tiếp du khách, đảm bảo an ninh, an toàn, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo vệ sinh, môi trường, an toàn thực phẩm, nghiêm chỉnh thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết; kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ khách du lịch an toàn, chu đáo.../.

