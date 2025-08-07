Ninh Bình phấn đấu đến năm 2030 thu ngân sách đạt trên 100.000 tỷ đồng

Ngày 7/8, đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tại phường Hoa Lư.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội có sự tham gia của 270 đại biểu đại diện cho hơn 15.000 đảng viên thuộc 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Trương Quốc Huy lưu ý nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; xây dựng bộ máy hành chính nhà nước chuyên nghiệp, linh hoạt, chủ động, sáng tạo theo hướng kiến tạo phát triển, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Đảng bộ cần phát huy vai trò đầu tầu của Đảng bộ trong thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ trương sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả; phát huy sức mạnh văn hóa, con người của tỉnh trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển; phát triển tỉnh thành vùng động lực phía Nam Đồng bằng sông Hồng, tiến tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Đại hội, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm 37 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 10 đồng chí.

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí. Ông Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đoàn đại biểu thuộc Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xác định mục tiêu phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, động lực, tăng tốc, bứt phá theo mô hình tăng trưởng mới; đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người; năm 2035 là thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) giai đoạn 2025-2030 bình quân đạt 11%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: công nghiệp-xây dựng 52,8%; dịch vụ 33%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 7,2%; thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm 7,0%. GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 khoảng 240 triệu đồng.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 thu ngân sách trên địa bàn đạt 100.000 tỷ đồng trở lên; số lượng khách du lịch đạt 30 triệu lượt; số hộ nghèo giảm còn dưới 1%...

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần chủ động, quyết liệt và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo đồng bộ, thống nhất; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) giai đoạn 2020-2025 duy trì mức khá, bình quân đạt 9,26%.

Tỉnh đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư, tăng cường quản lý quy hoạch, quan tâm đầu tư hiện đại hóa, đồng bộ hóa hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, kết nối vùng.

Công tác xây dựng nông thôn mới; bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, tài nguyên di sản. Công tác cải cách hành chính; quan hệ đối ngoại được quan tâm và thực hiện có hiệu quả; công tác xây dựng Đảng được triển khai kịp thời, toàn diện trên các lĩnh vực./.

Thông tin chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Ninh Bình Theo Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi sắp xếp, tỉnh Ninh Bình có 129 đơn vị hành chính cấp xã gồm 97 xã và 32 phường.