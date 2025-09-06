Ngày 6/9, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã trao Quyết định điều động, chỉ định ông Lê Minh Ngân giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Quyết định số 2283-QĐNS/TW ngày 30/8/2025 của Ban Bí thư, ông Lê Minh Ngân thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá ông Lê Minh Ngân là cán bộ rất có chuyên môn, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Ông Lê Minh Ngân cũng được quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ tới.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương mong rằng trong thời gian tới, ông Lê Minh Ngân cùng Tỉnh ủy Lai Châu, các cơ quan, ban, ngành tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu chúc mừng ông Lê Minh Ngân được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu mong ông Lê Minh Ngân sớm tham gia vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Minh Ngân, tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu bày tỏ xúc động khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và bộ, ngành Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời, hứa trên cương vị mới, môi trường mới, ông sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, phấn đấu đưa Lai Châu phát triển nhanh, bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Lê Minh Ngân, sinh năm 1969, quê quán tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị), dân tộc Kinh; trình độ Thạc sỹ kinh tế.

Ông Lê Minh Ngân từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 2/2020, ông Lê Minh Ngân được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tháng 1/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Minh Ngân giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/2/2025.

Thực hiện chủ trương sáp nhập của Bộ Chính trị, ngày 19/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Ngân giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.

Trước đó, ngày 3/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1881/QĐ-TTg, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế./.

