Ông Noboa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ecuador, cam kết trấn áp tội phạm

Đương kim Tổng thống Ecuador Daniel Noboa (thứ hai, trái) tại điểm bầu cử ở Olon, tỉnh Santa Elena, ngày 13/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/5, ông Daniel Noboa đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ecuador với cam kết trấn áp tội phạm buôn bán ma túy.

Tại buổi lễ diễn ra ở trụ sở Quốc hội ở Thủ đô Quito, ông Noboa cam kết sẽ áp dụng cách tiếp cận mới trong công tác quản trị nhà nước và mang lại những thay đổi lâu dài.

Ngoài ra, ông cũng khẳng định sẽ trấn áp nạn buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí và hàng hóa nói chung.

Ông Noboa tái khẳng định lập trường cứng rắn về an ninh từng được tuyên bố trong nhiệm kỳ đầu, đồng thời cam kết sẽ vạch ra các kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua cải cách, đầu tư và việc làm.

Bên cạnh đó, các vấn đề về nhà ở, giáo dục, đa dạng hóa năng lượng và xây dựng các công trình công cộng cũng là những trụ cột chính trong chính sách của tân Tổng thống Ecuador.

Cũng tại buổi lễ, Phó Tổng thống Maria Jose Pinto đã tuyên thệ nhậm chức.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 diễn ra hồi tháng Tư vừa qua, ông Noboa giành chiến thắng trước đối thủ Luisa Gonzalez và tái đắc cử cho nhiệm kỳ kéo dài bốn năm.

Trước đó, ông Noboa trở thành tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Ecuador sau khi đánh bại bà Gonzalez trong cuộc bầu cử sớm vào tháng 4/2023 và lên kế nhiệm ông Guillermo Lasso.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Noboa đã đẩy mạnh thực hiện kế hoạch an ninh "Phoenix," bao gồm triển khai quân đội trên đường phố, tăng cường an ninh cảng, tịch thu nhiều ma túy và vũ khí hơn, qua đó giảm 15% số người thiệt mạng do bạo lực trong năm ngoái.

Ông Noboa lãnh đạo Ecuador trong thời điểm đầy khó khăn với việc nổi lên nhiều hoạt động tội phạm như giết người, buôn lậu vũ khí, trộm cắp nhiên liệu và tống tiền.

Các băng đảng tội phạm trong nước liên kết với các băng nhóm tội phạm Mexico và mafia Albania đẩy mạnh hoạt động, khiến tình hình an ninh Ecuador trở nên nghiêm trọng.

Trong khi đó, kinh tế đất nước chưa phục hồi sau đại dịch COVID-19 và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao./.

