Tổng thống trẻ nhất lịch sử Ecuador Daniel Noboa tái đắc cử

Theo thông báo mới nhất ngày 14/4 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia Ecuador (CNE), với 92,64% số phiếu được kiểm, ông Daniel Noboa giành được 55,92% phiếu bầu, bỏ xa ứng cử viên đối thủ Luisa Gonzalez đang được 44,08% số phiếu.

Với kết quả này, ông Noboa chính thức tái đắc cử Tổng thống Ecuador nhiệm kỳ hai kéo dài 4 năm.

Trong tuyên bố chúc mừng tân Tổng thống, Chủ tịch CNE Diana Atamaint nhấn mạnh kết quả bầu cử tổng thống vòng hai “phản ánh trung thực ý chí của người dân” qua lá phiếu.

Bà Atamaint cho biết cuộc bầu cử diễn ra minh bạch và được đảm bảo an ninh. Theo thống kê, 83,76% trong số hơn 13,7 triệu cử tri đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu.

Tổng thống tái đắc cử Noboa cũng đã gửi lời cảm ơn các cử tri bỏ phiếu ủng hộ ông.

Kết quả này tương đối khác so với dự báo trước đó của giới phân tích cho rằng vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống sẽ là “cuộc rượt đuổi kịch tính" giữa hai ứng cử viên.

Ông Noboa, 37 tuổi, trở thành tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Ecuador sau khi đánh bại bà Gonzalez trong cuộc bầu cử năm 2023, lên kế nhiệm ông Guillermo Lasso.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Noboa đẩy mạnh thực hiện kế hoạch an ninh "Phoenix," bao gồm triển khai quân đội trên đường phố, tăng cường an ninh cảng, tịch thu nhiều ma túy và vũ khí hơn, giảm 15% số người thiệt mạng do bạo lực trong năm ngoái.

Ông Noboa lãnh đạo Ecuador trong thời điểm đầy khó khăn với làn sóng các hoạt động tội phạm như giết người, buôn lậu vũ khí, trộm cắp nhiên liệu và tống tiền.

Các băng nhóm tội phạm địa phương liên kết với các băng nhóm tội phạm Mexico và mafia Albania khiến tình hình an ninh ở Ecuador trở nên nghiêm trọng. Trong khi đó, kinh tế đất nước chưa phục hồi sau đại dịch COVID-19 và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng./.

Tổng thống Ecuador cam kết hỗ trợ tài chính cho công dân trở về từ Mỹ Các biện pháp bao gồm phân phối 470 USD/người/tháng trong 3 tháng để giúp những người này có thể "tái hòa nhập," cũng như cung cấp các chương trình đào tạo và học bổng.